國中小投影機老舊 宜縣府允汰換

宜蘭縣多名教師反映，教室內單槍投影機超過使用年限，器械老舊，教學效果不佳甚至影響學生視力，宜縣教師工會去年兩度向縣府陳情，縣內國中小有近千台投影機已逾年限4年以上，呼籲盡快改善。縣府表示，已在討論編列追加預算，5月前就會送議會審議，今年一定會開始更換設備。

教師工會說，目前縣內的投影設備，一批是2015年採購，使用年限5年，後來雖又購置一批，但2015的投影設備仍有近千台未被汰換，如今已使用9年，遠遠超過使用期限，流明度、解析度與對比度都出現問題。

多名國中小的總務主任或資訊組長提到，投影機維修不易，燈泡故障維修費用可能高達7、8000元，其他零件甚至可能因為設備型號老舊，找不到廠家更換。

教師工會表示，去年5月、9月向縣府陳情，將投影設備汰換列為重大政策，縣府卻未編進今年度預算，宜蘭縣可能有財力狀況，無法將資訊設備全面更換為最前沿的觸控式螢幕等，但至少應該顧好投影設備；連財力不如宜蘭的苗栗、雲林、澎湖等縣都已啟動更新工作，縣府不該漠視教學現場。

教育處回應，去年接到反映，當時沒有預算空間，目前府內已在討論。據估計，一次性將全縣的老舊投影設備汰換，可能須花費約5000萬元，府內尚在討論採一次性編列還是逐年編列，近期會得出結論，預計5月前送縣議會審議。