建中、北一女等5校組成 FRC機器人競賽 Team Taipei參賽

國際最高等級高中機器人競賽FRC（FIRST Robotics Competition），3月起在各區域陸續登場，今年由建國中學、北一女中、成功高中、麗山高中、南港高工等5校組成「Team Taipei」參賽，北市教育局昨授旗，補助237萬元競賽經費。教育局表示，機器人競賽考驗製作技術，更考驗團隊溝通行銷，表現突出者有機會取得全球頂尖大學入場券。

FRC是針對全球高校生舉辦的國際性機器人競賽，競賽內容考驗參賽團隊程式設計、數據分析、機械設計及製作、機電控制、策略與行銷公關、外語溝通等能力，展現跨域知識整合能力，建造能夠完成特定任務的機器人，為國際最高等級高中機器人競賽，競賽中表現良好學生，更是全球各大名校優先錄取的人才。

北一女中隊長林宥均表示，製作FRC機器人必須學習很多，如電腦輔助製圖、金屬加工、機電配置與程式設計等課堂學不到的知識，要將想法化為具體實作並不簡單，並需和隊員、老師來回討論研究，雖然辛苦，但也和夥伴建立深厚感情；成功高中隊長詹詠翔分享，未來產業發展趨勢是科技與工業的高度結合，透過比賽提前學習硬體製作與軟體編程，對未來生活必定有幫助。

教育局表示，為讓學生出國前充分練習、提前校正機器人功能，教育局首次與台北美國學校合作辦理模擬競賽，讓學生瞭解競賽情形，對機器人各項功能進行校正。未來將規畫更多合作開設STEAM及新科技營隊課程或其他科技領域營隊，讓學生學習科技跨域整合知識外，也能夠和外國學生交流成長。