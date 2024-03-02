聽新聞
test
0:00 / 0:00

建中、北一女等5校組成 FRC機器人競賽 Team Taipei參賽

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
國際最高等級高中機器人競賽FRC，3月起在各區域陸續登場，今年由建國中學、北一女中、成功高中、麗山高中、南港高工等5校組成「Team Taipei」，前往各地參賽，北市教育局昨舉辦授旗典禮，更補助237萬元競賽經費。記者洪子凱／攝影
國際最高等級高中機器人競賽FRC，3月起在各區域陸續登場，今年由建國中學、北一女中、成功高中、麗山高中、南港高工等5校組成「Team Taipei」，前往各地參賽，北市教育局昨舉辦授旗典禮，更補助237萬元競賽經費。記者洪子凱／攝影

國際最高等級高中機器人競賽FRC（FIRST Robotics Competition），3月起在各區域陸續登場，今年由建國中學、北一女中、成功高中、麗山高中、南港高工等5校組成「Team Taipei」參賽，北市教育局昨授旗，補助237萬元競賽經費。教育局表示，機器人競賽考驗製作技術，更考驗團隊溝通行銷，表現突出者有機會取得全球頂尖大學入場券。

FRC是針對全球高校生舉辦的國際性機器人競賽，競賽內容考驗參賽團隊程式設計、數據分析、機械設計及製作、機電控制、策略與行銷公關、外語溝通等能力，展現跨域知識整合能力，建造能夠完成特定任務的機器人，為國際最高等級高中機器人競賽，競賽中表現良好學生，更是全球各大名校優先錄取的人才。

北一女中隊長林宥均表示，製作FRC機器人必須學習很多，如電腦輔助製圖、金屬加工、機電配置與程式設計等課堂學不到的知識，要將想法化為具體實作並不簡單，並需和隊員、老師來回討論研究，雖然辛苦，但也和夥伴建立深厚感情；成功高中隊長詹詠翔分享，未來產業發展趨勢是科技與工業的高度結合，透過比賽提前學習硬體製作與軟體編程，對未來生活必定有幫助。

教育局表示，為讓學生出國前充分練習、提前校正機器人功能，教育局首次與台北美國學校合作辦理模擬競賽，讓學生瞭解競賽情形，對機器人各項功能進行校正。未來將規畫更多合作開設STEAM及新科技營隊課程或其他科技領域營隊，讓學生學習科技跨域整合知識外，也能夠和外國學生交流成長。

團隊 教育局

延伸閱讀

參與國際機器人競賽 北一女、建中等五校獲教育局逾百萬補助

北市教育局媒合國、高中生 大手牽小手自主學習

三重傾斜建物影響4北市生 教育局發6千元慰問金

摘台灣國際科展首獎驚呼「沒想過」 北一女學生將赴美為國爭光

相關新聞

北市14所高中沒邀學生參與校內會議 校方指「更早之前的事」： 現在皆有列席

北市議員何孟樺今揭露，台北市有14所私立高中職因為在各種類的校務中未邀請學生代表出席，違反「高級中等教育法」，要求教育局...

待用課程10周年 邀國際超模來台鼓勵偏鄉國小生

2014年「待用課程」計畫創立，2018成立台灣待用課程協會，十年來長期以藝術陪伴、美學賦能偏鄉弱勢兒童為宗旨，期望將從...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

建中、北一女等5校組成 FRC機器人競賽 Team Taipei參賽

國際最高等級高中機器人競賽FRC（FIRST Robotics Competition），3月起在各區域陸續登場，今年由...

代表世界高中機器人大賽出賽 嘉華中學隊長特殊選才錄取成大

ＦＲＣ機器人大賽是世界頂尖的高中賽事，嘉義市私立嘉華中學機電社13名高中學生組成嘉市代表隊，上午出發前往土耳其參加ＦＲＣ...

1個月零用錢僅500…16歲女高中生想賺錢 條件一出被嗆爆

多數人學生時期沒有謀生能力，必須仰賴父母提供的零用金，支付娛樂花費。一名16歲的女高中生抱怨，她每月只有500元的零用錢，「想買什麼都沒辦法」，她好奇是否有方法增加零用錢，或是有輕鬆的工作，甚至還要有好看的制服。不少網友擔心她的心態錯誤，依照她的要求，恐怕只能靠非正規的管道才能賺錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。