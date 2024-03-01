「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿 獲吉美亞洲文學獎

由法國吉美博物館主辦的「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」（Prix Émile Guimet de littérature asiatique）今年邁入第7屆，昨（29）日晚間舉辦頒獎典禮，由述說台灣政治受難者蔡焜霖人生故事的「來自清水的孩子」榮獲「圖像小說」獎項（Roman graphique）。作者游珮芸在頒獎典禮上表示，並非因蔡焜霖為政治受難者而撰寫，而是經歷種種歷練後，其風範足以成為年輕人的楷模，想讓台灣年輕一輩知道蔡焜霖前輩的故事。

「來自清水的孩子」由台東大學兒童文學研究所所長游珮芸和繪本作家周見信共同創作，述說台灣政治受難者蔡焜霖的人生故事，時間跨越台灣日治時期到國民政府近現代史。目前已陸續翻譯為日文、法文、阿拉伯文、德文、韓文、英文、義大利文等。

游珮芸在頒獎典禮上表示，書作並非因為蔡焜霖為政治受難者而撰寫，而是他在經歷人生種種歷練之後，其風範足以成為年輕人的楷模，所以想讓台灣年輕一輩知道他的故事。

游珮芸說，對於現在台灣新生代來說，一出生就是活在自由年代，並不瞭解上一代的戒嚴歷史。透過描述一個人物的故事，來認識台灣應該是最容易理解的方式，當然最大希望也是讓世界看到台灣的故事。

文化部指出，吉美博物館為鼓勵亞洲作家在法國翻譯及出版原創作品，彰顯亞洲文化在法國及歐洲日漸重要的地位，於2017年成立「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」，2022年時馬華作家黃錦樹作品「雨」也曾獲得文學獎獎項。

本屆首設的圖像小說獎有3人入圍，包括游珮芸「來自清水的孩子」、韓國漫畫家馬榮伸（馬英信）「媽媽們：清潔工媽媽與她們的第二人生」及宮崎駿「修那之旅」。此外，文學獎則由韓國作家韓江，以作品「不做告別」（Impossibles adieux）獲得。

第7屆愛彌爾．吉美獎評審團，由作家兼製片人勞薾．阿德勒（Laure Adler）、吉美博物館館長雅尼克．林茨（Yannick Lintz）、無國界記者兼主席皮埃爾．哈斯基（Pierre Haski）、作家兼漢學家尼古拉斯．伊迪爾（Nicolas Idier），法國重要漫畫ActuaBD雜誌主編迪迪耶．帕薩莫尼克 （Didier Pasamonik）、作家兼鍍金門宮公共設施總總監康斯坦絲．希維埃（Constance Rivière）與日本作家兼翻譯家關口良子（Ryoko Sekiguchi）等組成。