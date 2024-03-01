快訊

美防長示警：如果烏克蘭打敗仗 北約將被捲入對俄戰爭之中

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿 獲吉美亞洲文學獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
述說政治受難者蔡焜霖人生故事的「來自清水的孩子」，榮獲2024法國「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」新增設的「圖像小說」獎項，作者游珮芸（中）昨（29）日在頒獎典禮接受評審團主席Laure_Adler（右2）訪問。圖/文化部提供
述說政治受難者蔡焜霖人生故事的「來自清水的孩子」，榮獲2024法國「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」新增設的「圖像小說」獎項，作者游珮芸（中）昨（29）日在頒獎典禮接受評審團主席Laure_Adler（右2）訪問。圖/文化部提供

法國吉美博物館主辦的「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」（Prix Émile Guimet de littérature asiatique）今年邁入第7屆，昨（29）日晚間舉辦頒獎典禮，由述說台灣政治受難者蔡焜霖人生故事的「來自清水的孩子」榮獲「圖像小說」獎項（Roman graphique）。作者游珮芸在頒獎典禮上表示，並非因蔡焜霖為政治受難者而撰寫，而是經歷種種歷練後，其風範足以成為年輕人的楷模，想讓台灣年輕一輩知道蔡焜霖前輩的故事。

「來自清水的孩子」由台東大學兒童文學研究所所長游珮芸和繪本作家周見信共同創作，述說台灣政治受難者蔡焜霖的人生故事，時間跨越台灣日治時期到國民政府近現代史。目前已陸續翻譯為日文、法文、阿拉伯文、德文、韓文、英文、義大利文等。

游珮芸在頒獎典禮上表示，書作並非因為蔡焜霖為政治受難者而撰寫，而是他在經歷人生種種歷練之後，其風範足以成為年輕人的楷模，所以想讓台灣年輕一輩知道他的故事。

游珮芸說，對於現在台灣新生代來說，一出生就是活在自由年代，並不瞭解上一代的戒嚴歷史。透過描述一個人物的故事，來認識台灣應該是最容易理解的方式，當然最大希望也是讓世界看到台灣的故事。

文化部指出，吉美博物館為鼓勵亞洲作家在法國翻譯及出版原創作品，彰顯亞洲文化在法國及歐洲日漸重要的地位，於2017年成立「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」，2022年時馬華作家黃錦樹作品「雨」也曾獲得文學獎獎項。

本屆首設的圖像小說獎有3人入圍，包括游珮芸「來自清水的孩子」、韓國漫畫家馬榮伸（馬英信）「媽媽們：清潔工媽媽與她們的第二人生」及宮崎駿「修那之旅」。此外，文學獎則由韓國作家韓江，以作品「不做告別」（Impossibles adieux）獲得。

第7屆愛彌爾．吉美獎評審團，由作家兼製片人勞薾．阿德勒（Laure Adler）、吉美博物館館長雅尼克．林茨（Yannick Lintz）、無國界記者兼主席皮埃爾．哈斯基（Pierre Haski）、作家兼漢學家尼古拉斯．伊迪爾（Nicolas Idier），法國重要漫畫ActuaBD雜誌主編迪迪耶．帕薩莫尼克 （Didier Pasamonik）、作家兼鍍金門宮公共設施總總監康斯坦絲．希維埃（Constance Rivière）與日本作家兼翻譯家關口良子（Ryoko Sekiguchi）等組成。

人生 受難者 法國

延伸閱讀

Seiko聯名宮崎駿「風之谷」打造限量表 娜烏西卡、王蟲都成亮點！

《神隱少女》的「無臉男」到底是誰？宮崎駿公布答案，讓網友感嘆：就是在形容我！

《蒼鷺與少年》再衝奧斯卡！「宮﨑駿」手繪海報送粉絲

《光之美少女》、《SPY x FAMILY CODE》將登大螢幕！盤點2024年1月上映8部動畫電影，宮﨑駿經典《魔法公主》睽違27年回來了！

相關新聞

北市14所高中沒邀學生參與校內會議 校方指「更早之前的事」： 現在皆有列席

北市議員何孟樺今揭露，台北市有14所私立高中職因為在各種類的校務中未邀請學生代表出席，違反「高級中等教育法」，要求教育局...

待用課程10周年 邀國際超模來台鼓勵偏鄉國小生

2014年「待用課程」計畫創立，2018成立台灣待用課程協會，十年來長期以藝術陪伴、美學賦能偏鄉弱勢兒童為宗旨，期望將從...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿 獲吉美亞洲文學獎

由法國吉美博物館主辦的「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」（Prix Émile Guimet de littérature as...

代表世界高中機器人大賽出賽 嘉華中學隊長特殊選才錄取成大

ＦＲＣ機器人大賽是世界頂尖的高中賽事，嘉義市私立嘉華中學機電社13名高中學生組成嘉市代表隊，上午出發前往土耳其參加ＦＲＣ...

1個月零用錢僅500…16歲女高中生想賺錢 條件一出被嗆爆

多數人學生時期沒有謀生能力，必須仰賴父母提供的零用金，支付娛樂花費。一名16歲的女高中生抱怨，她每月只有500元的零用錢，「想買什麼都沒辦法」，她好奇是否有方法增加零用錢，或是有輕鬆的工作，甚至還要有好看的制服。不少網友擔心她的心態錯誤，依照她的要求，恐怕只能靠非正規的管道才能賺錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。