待用課程10周年 邀國際超模來台鼓勵偏鄉國小生

2014年「待用課程」計畫創立，2018成立台灣待用課程協會，十年來長期以藝術陪伴、美學賦能偏鄉弱勢兒童為宗旨，期望將從單純、簡單的國小生活畢業的孩子，能將在藝術創作課程中得到療育，修復身心，並學習運用在往後成長的路上，不忘在藝術中得到的能量，陪伴他們繼續走向更遠的未來。

2024年新春，「待用課程」計畫邀請來自奈及利亞的超級模特兒Myrian Leticia，與待用課程一同慶祝了十周年紀念活動，並與瑞濱國小的偏鄉孩子們進行了一場特別的文化交流活動。

Myrian Leticia，一位曾多次登上國際版Bazaar與Vogue雜誌封面的巨星模特兒，與來自偏鄉的孩子們分享她在時尚界的美好經驗，帶給他們全新的文化視角。Myrian Leticia表示，她非常榮幸能夠參與待用課程的紀念活動，並與這些充滿潛力的孩子們互動。她強調小時候在巴西或奈及利亞也有類似被陪伴的經驗，並鼓勵孩子們勇於探索不同的文化觀點，享受多元文化的美好。

台灣待用課程協會聯手十年的創辦人林才越與共同創辦人陳欣婷表示，這是「待用課程」十年來的重要里程碑，為孩子們打開更多的學習視野並種下希望種子，讓他們能夠夢想更遠大的未來。此次邀請「國際巨星」Myrian，與由日籍攝影師岡本孝老師帶領「偏鄉新星」的孩子交流，期盼帶給瑞濱國小的孩子們新的文化刺激，相信他們將會在未來學習的過程有更多的啟發與創造力。

台灣待用課程協會透過藝術各種媒材、藝術創作及講師生命能量來陪伴並支持孩子。這些孩子許多是輔導中的個案，有家庭暴力或遭性侵問題、智能輕度障礙、DMDD患者等，在成長過程中遭遇過各種挫折和困難。與待用課程合作八年的瑞濱國小校長李瑩映表示：「待用課程的藝術陪伴計畫，強化孩子們的穩定性與存在感，過去孩子經常時輟時復的情況也變少」。

瑞濱國小輔導室的陳湘媛主任也分享：「當有了魔幻的眼睛，故事便會開始有所不同，常能帶著我們展開意想不到的美麗風景。於是孩子們帶著祝福，踏上了療癒自己的神奇創作旅程」。

十年來，待用課程已完成近3000堂課，讓全身癱瘓的根鴻經過學習，每月得以有固定賣畫收入，父母雙亡孤兒院長大的寶妹成為專業美甲師，正於東華大學就讀的阿哲在學習園藝，禪光育幼院的小慈也正進行繡眉眼的技能。歡迎各界共同參與，讓待用課程發揮更多陪伴與奇蹟。