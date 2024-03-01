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挪威名作《一個說謊，一個說愛》 台灣舞者參與演出

聯合報／ 記者何定照／台北即時報導
亞倫．路西恩．奧文作品《一個說謊，一個說愛》，猶如整理、拼湊七種不同的生命碎片。圖／國家兩廳院提供
亞倫．路西恩．奧文作品《一個說謊，一個說愛》，猶如整理、拼湊七種不同的生命碎片。圖／國家兩廳院提供

身具編舞家、劇作家、導演等多重創作身分的挪威藝術家亞倫．路西恩．奧文（Alan Lucien Øyen），作品《一個說謊，一個說愛》本周將在台演出，為台灣觀眾呈現與世界藝術零時差的佳作。

奧文與去年以話題舞作《INK》驚艷眾人的希臘視覺幻象大師迪米特里．帕派約安努（Dimitris Papaioannou），同為碧娜・鮑許烏帕塔舞蹈劇場（Tanztheater Wuppertal Pina Bausch）唯二邀請客座編舞家，以揉合多重劇場領域的特殊才華，在歐洲表演藝術界快速竄起，合作團隊包括荷蘭舞蹈劇場等。

本次來台作《一個說謊，一個說愛》英文名稱「Story, story, die.」源自西方故事接龍遊戲，由亞倫與英國劇作家安卓．魏爾（Andrew Wale）共同編寫。全作可說是一則當代社會的隱喻，講述人為了博取認同、關注與關愛而營造假象，在無形的監視與評價之中追求被愛，最終逐漸崩解。

之所以以「故事」為創作核心，亞倫表示因為他喜歡聽故事。「故事必須經過轉述，在過程結合各種版本的真實與虛假，因此我在聽故事時也成為其中一部分——在他人重述過程中，我的想像力也扮演積極角色。所以對我來說，說故事有很強的包容性，我們必須知道各種不同故事，從中學到啟發。」

該作7位首演舞者也在創作中交付自己故事，首演舞者包括來自台灣的凃力元與吳承恩。談及與台灣舞者合作，亞倫讚賞台灣舞者每次的動作和手勢都有非常細緻的質感，非常純粹。本次台灣演出也有布拉瑞揚舞團創團舞者李奕騏及日本無設限舞團（Noism）前團員林士評參與。

《一個說謊，一個說愛》3月1日至3月3日在台北國家戲劇院演出。

劇場 希臘 舞團

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