嘉市某國小導師涉不當管教 記申誡2次

嘉義市某國小班導師涉不當管教成立，包括在走廊罰寫、巴頭等，但未構成霸凌。校方昨天開教師成績考核委員會，導師記申誡2次並加強宣導，家長下週將針對霸凌事件提申復。

嘉市某國小導師疑對學生霸凌及管教不當，經學生家長提出霸凌調查申請書，調查結果今年1月底出爐，認定導師行為未構成霸凌，但對學生言行不當及有不當肢體碰觸，如用力拍打學生手臂、頭部或午休時間要求搬桌椅在走廊罰寫、不能休息。

校長今天表示，昨天開教師成績考核委員會，記申誡2次並加強宣導講座，導師若對懲處結果不服，可提申復。

家長說，尊重學校懲處，會在下週一前針對霸凌事件提申復，同時向嘉義市政府提國家賠償，請求新台幣20萬元精神撫慰金，若獲判定賠償，將全數捐助嘉義家扶中心。

校方指出，倘若家長提出申復，學校會依程序辦理。