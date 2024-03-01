草漯國小校舍荒 校長室當教室

桃園市觀音區因重劃區開發帶來人口，草漯國小學生增加、教室飽和，連校長室都讓出來作為教室給學生上課。民代疾呼市府加速推動教室增建，並要新設學校一併處理地處工業區的樹林國小遷校議題。市府教育局回應，正審核增建教室工程細部設計，預計本月上網，同時評估設校可行性。

戶政單位指出，十多年前觀音區與新屋區人口相當，約4.9萬人，但新屋區人口成長停滯，觀音區如今已超車至7萬4605人，推測與觀音區坐擁北部最大工業區，與近年航空城與重劃區開發有關。

草漯國小地處市區，現有57班近1550名學生。校長李彥霖說，近3年學生數成長明顯，已達飽和狀態，但為了避免造成新生和家長的困擾，估計後年招生前，還不需要採總量管制措施。

但李彥霖也坦言，教室需求確實緊繃，原來的校長室也改為教室，主要考量學生走到校外上課，恐有交通安全顧慮，所以才會在學校圍牆外，把一間公有建築整理後作為臨時的校長室。

不過，校長改在學校圍牆外的矮房辦公，凸顯教室不敷使用的情況窘迫。市議員吳進昌說，市府雖有在計畫新增教室，但需求已經迫在眉睫，地方居民仍希望籌設新的小學，不僅能解決草漯國小教室荒，尤其附近在的樹林國小位在工業區一直和汙染共處的問題，也要一併考量解決。

教育局指出，短期而言增建教室可以滿足增班需求，市府已核定補助草漯國小增建教室21間，總經費約2.35億元，預計3月新建工程上網採購，2025年下半年完工，完工後可招收66至72班。

至於地方盼草漯地區設新校，教育局說，草漯重劃區內有預留學校用地，將持續針對周邊建案、人口分布、既有學校容量、就學人數變化等綜合評估期程，並將積極爭取中央經費。過去曾統計樹林國小家長意見，九成因已習慣校址沒有意願，後續仍須尊重家長意見，空汙持續監測，並無超標。