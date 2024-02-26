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228事件77週年 嘉義高中首公開反思表態「朝會默哀1分鐘」

中央社／ 嘉義市26日
228和平紀念日將至，嘉義高中師生今天在朝會時間為受難者默哀1分鐘。圖／取自嘉中網站
228和平紀念日將至，嘉義高中師生今天在朝會時間為受難者默哀1分鐘。圖／取自嘉中網站

228和平紀念日將至，嘉義高中師生今天在朝會時間為受難者默哀1分鐘。嘉中學生會長高育仁說，嘉中首次為228事件公開反思與表態，讓師生更了解學校的歷史過往。

發起此次活動的嘉義高中學務主任陳淑娟接受中央社記者電訪表示，今天剛好進行防震防災演習，全校舉行升旗典禮，又恰巧228將屆，所以利用時間為228受難者默哀1分鐘。

陳淑娟強調，一切都只是巧合，絕無特意安排，師生們現在可以透過文字、影片等方式瞭解228事件，學校期盼透過默哀，讓大家了解228事件中有許多受難者是嘉中畢業的學長，也可能受難者的後代就讀嘉中，大家不可以忘了此段歷史。

高育仁說，228對很多人來說是放假休息的代名詞，但背後卻隱藏著重大的歷史傷痛，嘉義高中即將在今年迎來100週年校慶，今天上午全校也利用朝會時間，經由學務主任的帶領下舉行長達1分鐘的默哀儀式，為先前在嘉中犧牲的學長至上最高的哀悼。

高育仁指出，嘉義過往是228時期的重鎮，嘉義火車站見證無數優秀青年命喪槍口，而228與校園的連結也是多數學校不願輕易提起的過往。

高育仁認為，嘉中的默哀行動除是嘉中歷史上首次為228事件的公開反思與表態，更讓無數嘉中學子能夠更了解這座校園裡的歷史過往，反思228事件是為了達到族群的共融與和諧，撫平過往的傷口，絕非是挑起族群爭端的利器。

嘉義高中退休公民老師林瑞霞長期關注228事件，她聽聞嘉中師生今天默哀1分鐘感到動容。

她指出，在228事件中許多嘉義高中師生犧牲，當時擔任民兵總指揮的陳顯富就是嘉中的數學老師，但隨著政府解嚴後，228事件在校園內仍是政治禁忌話題，以往不曾舉行基本的追思或默哀，很高興在228事件77週年前夕，嘉中的學生做到了，「歷史可以被原諒，但不能被遺忘」。

受難者 嘉義高中

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