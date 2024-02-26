台日新創團隊交流 齊聚基隆Workin Bar分享創業經驗
國立台灣海洋大學執行「大學社會責任（University Social Responsibility）計畫，邀請日本與基隆的新創團隊在基隆交流7天，今天在Workin Bar創業商務空間深度交流。海大副校長莊季高表示，校方希望透過對談激起創新火花，開拓出更多良好商機與契機。
台日地方創生與新創交流計畫由海大主辦，今年加強「國際鏈結」，推動台日地創團隊與新創團隊交流、合作與拓展海外市場。
海大指出，基隆作為台灣與日本文化交流的重要樞紐之一，雙方團隊聚焦地方創生、智慧城市、數位轉型以及ESG應用領域等相關應用領域，期待為台日兩地的地方創生與新創領域帶來更多的合作機會與可能性，促進雙方的共同發展與進步。
今天是日方團員參訪的最後一天，海大安排台日團隊在基隆Workin Bar創業商務空間交流，分享創業挑戰與經驗。
立委林沛祥表示，台日青年交流機會相當難能可貴，基隆擁有優良的地理環境與獨特的在地文化，是新創團隊非常有利的環境，期待未來有更多人才與資源投入，創造出基隆在地更多合作機會與產業的突破。日後若還有機會交流，再以東道主的身分與日方友人分享基隆美食。
海大表示，今年來自日本的單位包括致力老屋再生的L&B株式会社、創造清酒文化新價值的ナオライ株式会社，以及透過智慧科技捕捉笑容並轉化為慈善捐款的One Smile Foundation。台灣新創團隊則有基隆海嗨、毅太企業、Flex空處、艾利鼻子、社團法人中華民國愛加倍社會關懷協會、和藝文創、西打藍等。兩地團隊相互交流資源，分享相關應用領域等深度交流，期待日後能更進一步合作。
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