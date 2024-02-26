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跳月台救人記大功！高中生家境曝光 第一志願是這科系

中央社／ 新北26日電
台鐵板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。聯合報記者劉懿萱／攝影
台鐵板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。聯合報記者劉懿萱／攝影

台鐵板橋站日前婦人落軌，有高中生見狀跳下月台救人，高中生事後受訪說「如果警示燈沒亮也會選擇叫站務人員，但當時警示燈已亮了，列車要來了，我怕來不及了」。

台鐵24日上午8時在板橋站2月台有1名年長女性旅客因腳部踩空跌落軌道，導致腿部擦挫傷，當時1名高中生跳下月台救人，受傷旅客在敷藥後自行返家。

救人的是新北市永和區永平高中18歲李姓學生，他今天在校長沈美華及導師秦光敏陪同下接受媒體聯訪表示。做好事很開心，能幫助學校爭光也不錯。

他回憶當時，如果警示燈沒亮，也會選擇叫站務人員，但當時警示燈已亮了，列車要來了「我怕來不及了」。

他表示，有請同學去叫站務長，站務長也很快衝過來，但已看到火車的燈，叫他不要動；當時阿嬤已癱坐，讓他移到安全的地方，他當下不緊張，但怕阿嬤亂動，有和阿嬤講話安撫。事後，有打電話給家人報平安，外婆還稱讚怎麼那麼勇敢。

沈美華表示，今天有找李同學來了解當時做決策過程，學生也很清楚自己在做什麼，但仍要求同學在助人之前，務必先注意自身安全。校方將朝記大功的方向給予獎勵肯定。

秦光敏表示，李同學功課表現不錯，在班上人緣好且有為對方思考的同理心，家境小康，因父親是工程師，母親在公家單位服務，因此，李同學也正努力讀書，希望能考上大學建築系相關學系。

台鐵表示，不鼓勵民眾跳下月台救人，應通知站務人員。為防止旅客由月台落軌遭列車撞擊，在月台邊緣1公尺位置劃設「黃色警戒線」提醒旅客注意，各主要車站月台邊緣約50公分位置，裝設有「列車進站警示燈」提醒旅客留意列車即將進站或通過。

台鐵表示，列車進站或通過前會加強廣播，提醒旅客留意外，旅客較多車站除月台嚮導人員外，另增加保全或志工人員協助，以吹哨或呼喚方式提醒旅客勿靠近月台邊緣。

至於裝設月台門，台鐵表示，正研議建置月台門的可行性，由於台鐵列車型式較多，月台門必須適用所有車種車門位置，故將先於高雄車站試辦，目前正進行基本設計中，預計民國113年6月完成統包工程發包作業，113年12月底完成月台門試辦，並依據試辦成效評估於其他車站建置可行性。

台鐵

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