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竹崎高中前進土耳其FRC機器人競賽 嘉義縣長授旗祝福

中央社／ 嘉義縣26日電
嘉義縣竹崎高中19名學生組成嘉義縣代表隊，3月3日將出發前往土耳其參加FRC機器人競賽，與全球3600支隊伍同台競技，代表隊學生26日出席授旗典禮，展示研究成果。 （嘉義縣府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年2月26日
嘉義縣竹崎高中19名學生組成嘉義縣代表隊，3月3日將出發前往土耳其參加FRC機器人競賽，與全球3600支隊伍同台競技，代表隊學生26日出席授旗典禮，展示研究成果。 （嘉義縣府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年2月26日

嘉縣竹崎高中19名學生組成嘉義縣代表隊，3月3日出發前往土耳其參加FRC機器人競賽，縣長翁章梁今天出席授旗儀式，祝福代表隊在全球3600支隊伍中過關斬將、大放異彩。

嘉義縣政府今天舉行「2024前進土耳其、FRC機器人競賽嘉義縣代表隊授旗典禮」，翁章梁出席授旗儀式，將隊旗交給竹崎高中校長蘇淵源，各捐贈單位代表也到場觀禮。

翁章梁表示，現在的科技發展已上升到更高層次，人工智能領域應用更是達到從前的人們無法想像的程度，這些進步改變人類生活，嘉義縣的農業就是很好的例子，配合智慧農業發展，農作品質及施作效率都獲得改善，因此縣府必須投入更多教育資源，改變傳統教育方針，帶領孩子搭上數位科技趨勢。

蘇淵源指出，FRC比賽是全球高中生機器人競賽盛事，學生要在有限時間完成機器人，過程中展現程式設計、數據與策略分析、機械設計與製作、行銷公關、外語溝通等能力，才能在比賽中跨域整合獲得佳績。

蘇淵源感謝縣府與各贊助單位提供經費，補助機器人材料費用及提供19名學生和4名隨行教師機票、住宿等支出，期望學生比賽獲得佳績。

嘉縣府教育處表示，竹崎高中連續3年參加FRC比賽，學生記取前2次比賽經驗，除精進技能外，也加強外語溝通、策略聯盟，主辦單位今年元旦公布競賽主題後，代表隊學生們展開集訓，有信心在全球3600支隊伍中過關斬將，大放異彩。

嘉義 翁章梁

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