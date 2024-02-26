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陪讀國小姐妹遭羞辱「缺錢窮人小偷」 她被當水豚狂摸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友上網PO出自己的陪讀經驗，因為被國小學生酸是窮人小偷，讓她感到備受羞辱。此為示意圖，與文章當事者無關。圖片來源：Ingimage
一名網友上網PO出自己的陪讀經驗，因為被國小學生酸是窮人小偷，讓她感到備受羞辱。此為示意圖，與文章當事者無關。圖片來源：Ingimage

一名女網友24日在Dcard網站上抱怨一次令人難過的陪讀經驗，表示自己去陪讀一對國小姐妹，但兩人全程都不讀書，姐姐開口閉口嘲諷自己是因為缺錢才會來陪讀，並且一直摸她，還暗示她像小偷「可能會偷寶可夢卡」，讓她忍無可忍，上網PO文抱怨。

網友以「去陪讀還要被羞辱」為標題表示，24日去陪讀一對國小姐妹，但姐妹倆全程從頭到尾都沒翻開書，一直在玩。她為了不浪費她們爸媽的錢，主動幫她們複習了英文和其他學科，但姐妹倆一直都很沒禮貌，妹妹把她當水豚，「很沒邊界感一直摸我」、「一直想往我頭上堆東西，還一直拉我腳，還想搔我癢」，非常失控。

而姐姐則是不停開酸，表明自己教的沒有學校老師好，也沒學校老師厲害。在幫姐妹複習功課時還一直被瘋狂無視，直接告訴她：「你就沒錢啊，你就是缺錢啊，窮！」。讓不缺錢但想存更多錢的她差點口出穢言，姐姐並在陪讀時間快結束時質疑她：「你哪有在教？她就只是在那邊念」，讓她覺得：「說好的陪讀，好心變成家教在教她們，結果換來的是羞辱」。

爾後妹妹因為拿出寶可夢卡牌分享，抱了一堆給她看，「我就拿起來看了一下，因為我也很喜歡寶可夢」，未料姐姐竟對妹妹說：「趕快收起來，不然等一下被偷」，此舉讓她當場笑不出來，「當家教這麼久第一次感覺被羞辱了，好心教她們還被當窮人小偷」。

網友見文紛紛驚呼：「好誇張！我以為我之前帶的小朋友已經很過分了，這種的直接皮到一個新高度，原PO脾氣也太好，這種的我可能第一次教理智線會斷」，有人建議：「如果這種狀況，通常會開監控或是現場直播給父母看教學狀況」，也有人分享自己遇過更誇張的家教經驗：「你這個還好，我遇到的是教小學生英文，結果他躲在門後，我進門後他跳起來打我頭，他是小學生，我也不可能打回去」，還有人勸原PO不必客氣，也可以回嗆：「你很缺禮貌？」、「你在班上有朋友嗎？」、「對啊我需要錢，但你需要的是腦耶！」。

Dcard 家教 寶可夢

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