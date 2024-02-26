親師交流！教室變身溫暖空間 喝咖啡聊近況

近日校安事件頻傳，家長對於孩子在校內狀況也更加關心，北市教育局每校增加至兩名保全，今年起國中小試辦親師交流計畫，協助學校將校園閒置空間改造成溫馨舒適空間，鼓勵親師保持良好交流管道，並透過合作，對學生狀況更加瞭解，給予適當教育方式，預計今年有32校參與，每校補助1至3萬元，用於茶水費及雜支。

教育局長湯志民表示，受少子化影響，各校教室空間不像早期緊繃，為打造多元友善學習，近年積極推動校舍改善，補助各校規畫新世代學習空間，以學生為中心空間設計及配置，採取多模式結合以資訊和通信技術為基礎空間規畫，從學生學習新角度來思維。

湯志民說，除教室改造，「人本教育」也是教育政策重點，近期多起校安事件應回歸源頭探討，關心孩子身心狀況，除學校老師、行政人員，家長也扮演重要角色，鼓勵學校除一般家長日，也能與家長保持聯繫，對每一個學生因材施教。

教育局今年起也會在國中小試辦親師交流計畫，由學校以班為單位提出申請，盤點校內空間，設置多功能親師交流教室，湯志民說，學校將教室改建溫暖一點，老師安排時間邀家長來校，喝咖啡聊近況，「不一定是有問題的學生才需晤談。」

台北市國中學生家長會聯合會總會長張珮琦認為，親師溝通是協助學生重要的一環，但校內空間有限，還是應以學生為主體，教學優先，如學校有人文氣息或適合溝通的空間，可在不影響學生上課情形預約使用，充分利用學校資源。

北市教師會理事長蘇銘彥則認為，可在學校閒置空間多元利用下，提供親師溝通舒適環境，但導師可能因備課教學和處理班級事務，無法抽出太多時間與家長討論，還是認為若親師真有需溝通，建議可透過學校日、電話和通訊軟體聯絡，或取得彼此皆能接受的時間為宜。