新北營養午餐調價 家長同意門檻降至7成

萬物齊漲，新北營養午餐調價的家長同意門檻原本要8成，全台最高，有廠商評估不合算放棄投標，教育局本學期起同意降為7成，業者盼能跟進北市，將門檻修為6成。另基隆市教育處昨宣布，國中小學午餐費3月1日起加碼補助10元，要求雞、豬肉以CAS標章驗收，降低絞肉使用頻率，多用肉排、肉塊、雞腿。

新北營養午餐價格每餐落在50至60元，教育局原規定須獲8成家長同意才能漲價，部分業者無法漲價，只能從水果、點心等副餐刪減。教育局本學期起將門檻降為7成，業者直言，一餐50元太難賺，每餐55元較合理。

新北112學年度約25%、75校調漲，平均調5元，幅度約1成，今年調價校數及金額尚在統計，各校招標預計6月開標，部分合約到期學校，已發調整問卷給家長。

板橋區沙崙國小校長林惠珍說，現行一餐50元，有詢問家長是否同意漲價至55元，或不調價但調供餐內容。新莊國小校長張信務說，新莊、昌平、思賢、昌隆國小4校近6000名學生聯合招標，現行一餐55元，發問卷提供3項方案，其一漲至65元，可要求業者增加肉塊、肉排，減少組合肉，每周一餐有機蔬菜；方案二是同意漲至60元，每周一餐有機蔬菜；最後是維持原價。

一家供應新北70多校的團膳業者說，近年基本工資漲，水電費、原物料也漲，市售便當破百，營養午餐才50元太難賺，去年部分學校一餐開50元就沒廠商想投標。

新北中小學家長協會理事長董耀琮說，門檻8成確實偏高，降為7成樂觀其成，建議教育局應有配套。新北教育局說，持續投入經費提升食材品質，去年光4+1安心蔬菜計畫就投入1億7100萬，採用國產可溯源食材獎勵金約4億8300萬，一般學校每餐食材費提升15元，偏鄉提升19元，弱勢學生午餐費全額補助。

基隆市教育處說，3月1日起每名學生食材費用增加10元，意即有設廚房學校餐費從60元提高到70元，團膳從70元提高到80元，基隆沒明文訂定學生餐費調漲機制，近期調高餐費由市庫支應。