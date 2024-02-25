體驗高品質教育 基市高中生上柏克萊課程

為提升基隆高中學生國際視野與擴大AI領域專業知能，基隆市府引進與加州大學柏克萊分校「ROAR Academy」合作的程式設計課程，昨正式開課。市長謝國樑化身「謝班長」參與課程，勉勵入選學員把握難得的學習機會。

加州大學柏克萊分校博士Allen在遠距課程前，先向學生簡介課程內容，透過「Python程式設計」及「演算法」，讓學生認識自動駕駛產業，這同時也是柏克萊提供給美國頂尖高中生的課程。

教育處表示，為提供本地高中生AI等專業課程學習，與國際知名學術機構合作，邀請專業師資，透過遠距教學方式，帶給學生更充實的學習歷程。海洋大學提供現場助教與相關行政服務，結合國內外的高教資源，讓基隆孩子可體驗到高品質教育模式。

謝國樑表示，學生在完訓後，可獲得加州大學柏克萊分校頒發的證書，實質留下學習歷程的紀錄，市府將持續了解家長與學生的需求，透過多樣化的資源提供，期待讓更多孩子選擇在地高中就學。

謝國樑也分享經驗，說大學畢業後在金融業從事電子商務，再申請進入麻省理工的商學院深造，他很珍惜那段求學經驗，期許學員們把握難得的學習經驗。