省下慶元宵經費 汐止宮廟捐助青山國中小清寒學子

汐止下寮福興宮元宵節獻愛心，今年不辦慶元宵的活動，而是把錢省下來，幫助青山國中小的清寒學子，元宵節前夕，今(23)日利用朝會的時候捐贈12萬5千元，學校也頒發感謝狀表示感謝。

文化里長余寶聰說，下寮福興宮以往元宵節都有辦活動，包括送燈籠、摸彩，經費大概每年都花10多萬元，而疫情以後就只有發燈籠，後來經過主委、委員會討論後，是不是捐贈一筆給學校做公益，給學生做清寒將學金，那前兩天跟校長商量的結果，因為學校特教班也很需要一筆經費，所以，這次經費一部分補助特教一部分補助給各班當清寒獎學金，學校36班，一班兩個紅包當清寒獎學金。

汐止區長林慶豐指出，在文化里的下寮福興宮是地方上的信仰中心，很謝謝福興宮將元宵節活動的經費撙節下來，幫助比較弱勢的學生，以及協助青山國中小特教班相關需求的經費。

青山國中小校長王如杏表示，很感謝下寮福興宮做公益，嘉惠學子，讓清寒家庭受惠，讓學生激勵向學，努力用功，希望將來這個點滴之恩，讓孩子們銘記在心，將來孩子學有所成，也能夠回饋汐止鄉里，福興宮就是孩子們最好的典範。