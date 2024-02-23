補習班貼小兄妹「魔鬼行程」挨轟喊告！他批炫耀打廣告 流量操作失敗反告人

北市「以馬內利美語」補習班日前在臉書粉專宣傳，一對國小兄妹英語、音樂表現傑出，每天5點50分起床，持續學習至晚上11點30分，每天只睡6.5小時，功課、吃飯都是在車上完成，「魔鬼式」緊湊學習行程引發熱議。該補習班22日發文，呼籲媒體與網友尊重父母教育權，並還給孩子一個安心的成長空間，也將蒐集證據、委請律師追究相關法律責任。對此，網紅「四叉貓」質疑該補習班「你們流量操作失敗導致輿論爆炸，現在反而要來告看熱鬧的鄉民是怎樣？」

近日「以馬內利美語」補習班在臉書粉專發文，盛讚一對國小兄妹在英語、音樂方面表現傑出，並曝光了兩人每日緊湊的每日學習、作息行程表，每天只有6.5小時的睡眠時間，一天近18小時的「魔鬼式」教育行程引發外界批評。

「以馬內利美語」補習班22日發聲明，要求外界尊重父母教育權，並還給孩子一個安心的成長空間，籲注意《兒童及少年福利與權益保障法》規定，勿為求聲量任意予以不當評論、恣意轉載學員個資，如涉不法，為維護父母及學員權益，將積極蒐證，委請律師追究相關法律責任，「讓我們一起守護孩子的未來！」

對此，網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文，指該補習班「為了炫耀兼打廣告」吹捧兩兄妹，自行曝光兩人照片、個資、影片等，還強調小兄妹的父母都知情，質疑「你們流量操作失敗導致輿論爆炸，現在反而要來告看熱鬧的鄉民是怎樣？」

網友也紛紛留言附和「不就是他們一開始Po文什麼都不遮掩、曝光孩子資訊的嗎」、「是補習班把二個孩子比賽鋼琴的影片貼在他們的廣告下方，還把孩子全名寫的一清二楚，到底是誰的問題」、「他們好意思提兒童少年福利權益？」、「應該是父母去告補習班」、「佔了別人的便宜還要告人家……無良啊！」、「感覺補習班想下車了」。