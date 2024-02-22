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得獎學長姐傳授經驗 台南黎明高中科學比賽超前部署
台南黎明高中歷年在科展、高中物理探究實作競賽等全國性比賽多有佳績。為幫助學生在即將舉行的「2024思源STEM創意大賽」也有好表現，校方除鼓勵參賽，還將邀請學長姊加入培訓、傳授參賽經驗。
黎明高中教務主任魏溏月表示，黎明重視科學教育，不僅寒暑假有科學實驗課，也鼓勵學生多參加校外比賽，且成果豐碩；例如參加思源盃，2019年獲三座優選，2020年因疫情停辦，2021年與2022年各收穫一座優選、銀牌，2023年在全國總決賽抱走一銅牌、兩優選及最佳視覺藝術獎等四獎項。
魏溏月說，中學生參加科學比賽若有學長姐傳承經驗，能讓學弟妹少走冤枉路。同時，校方也會恢復培訓計畫，教同學比賽要注意的眉角，締造更好成績。
黎中去年拿到優選獎的「黎明穿山甲」隊員陳宗儀就指出，去年參賽學到的經驗之一， 就包括原先以學校實驗室冷氣溫度設定的參數基準，到決賽場館才發現冷氣太強，黎明三支隊伍都來不及修改參數，導致熱感應功能失效，因此吃悶虧。
曾拿到銅牌的「星夢征途」隊員蔡宜玹也分享經驗說，比賽時，各隊藍芽同時運作造成通訊干擾，導致設備抓不到訊號，評審審查時，只能尷尬的手動完賽。同隊的王紫璇說，決賽前一天把作品搬上車時，正是風雨大作的颱風天，賽前組裝時才發現設備因雨水故障、零件損壞、備品不夠用，考驗臨場應變。
魏溏月說，鼓勵學生參賽，是希望學生透過比賽自主學習、自我挑戰，也從過程中找到未來志向。
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