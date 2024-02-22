竹縣跆拳道國際賽奪佳績 坪林國小范雲昕踢下4金3銀

2023亞洲盃跆拳道邀請賽暨第八屆馬鞍山跆拳道公開賽甫於馬鞍山市體育中心綜合館落幕，新竹縣選手表現亮眼，關西鎮坪林國小學生范雲昕在眾多選手中脫穎而出，斬獲4金3銀佳績，新竹縣長楊文科獲悉後，特別在主管會報中表揚范雲昕，讚許她的努力與付出。

范雲昕從3歲開始在關西跆拳道館開始學習跆拳道，她認為，練習跆拳道可以增強體力、變得更健康，也對跆拳道充滿興趣，每周練習不輟，也對「對練」項目特別有心得，在腿部動作尤其拿手。

范雲昕參加2023亞洲盃跆拳道邀請賽暨第八屆馬鞍山跆拳道公開賽，共獲得4金3銀的佳績，包含在對練、品勢、團體對練、團體品勢、競速踢擊、擊破等項目均有斬獲。

此次出國比賽，范雲昕也觀摩來自其他國家的選手，她發現，來自中國的選手在對練項目會有一些出其不意的動作，也讓她開了一些眼界，她偶爾也會欣賞一些國外的影片，增加對跆拳道的了解與訓練。

范雲昕去年也曾代表新竹縣參加全國少年跆拳道錦標賽獲得銀牌，後續再於2023亞洲盃跆拳道邀請賽暨第8屆馬鞍山跆拳道公開賽獲得佳績，她自幼練習跆拳道、參加比賽至今已8年，即使中間曾遭受挫折、受傷，仍堅持至今，累積的獎牌已達數10面，儘管練習跆拳道十分辛苦，不過她仍堅持每週訓練，持續累積、提升自我。