快訊

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

周末元宵節15大禁忌！別穿黑白、不宜洗髮剪髮、做「這件事」敗光好運

國小兄妹母親稱「兒四年級已比媽媽高」 性教育老師憂性早熟

聯合新聞網／ 綜合報導
性教育老師吳少喬憂心指出，孩子四年級就比媽媽高，恐是性早熟的現象，提醒家長若孩童睡眠不足，「不但身高發展會提早停滯，長大之後更會增加各種慢性疾病的風險」。此為示意圖，與文中提及兄妹無關。圖片來源：Ingimage
性教育老師吳少喬憂心指出，孩子四年級就比媽媽高，恐是性早熟的現象，提醒家長若孩童睡眠不足，「不但身高發展會提早停滯，長大之後更會增加各種慢性疾病的風險」。此為示意圖，與文中提及兄妹無關。圖片來源：Ingimage

一對就讀國小的小兄妹的作息表滿檔，清晨起床、深夜還在學習，引起討論。性教育老師吳少喬昨(21)日在臉書「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」憂心指出，孩子四年級就比媽媽高，恐是性早熟的現象，提醒家長若孩童睡眠不足，「不但身高發展會提早停滯，長大之後更會增加各種慢性疾病的風險」。

吳少喬在臉書指出，從新聞得知「媽媽自己說：兒子四年級已經比我高」，讓她憂心每日睡眠時間不超過6小時的兩兄妹，「很可能因為長期睡眠不足，有性早熟的狀況出現！」。她表示，從身高與發展來推估，台灣九歲男童平均身高123至129公分，而哥哥四年級時就已經比媽媽高，低年級的妹妹發展曲線也偏高。

吳少喬在臉書向兄妹的家長示警，表示孩子可能因為長期睡眠不足，有性早熟的狀況出現，很明顯是提早進入青春期的表徵。她並直若孩童出現性早熟，日後不但身高發展會提前停滯，長大後也會增加各種慢性疾病的風險，「包含肥胖、代謝症候群、心血管疾病、乳癌、子宮內膜癌．根據一篇2012發表在The Lancet Oncology的大型綜合分析研究，發現初經每提前一年，乳癌機率提高5%！」。

吳少喬語重心長地說：「比起分數，請想想如果因為長期熬夜，孩子因此病倒了該怎麼辦呢？健康真的比彈一手好琴重要太多了！」。

網友見文留言表示：「我猜家長可能根本沒想到性早熟這一塊，反而很很驕傲的反擊網友，我小孩這麼高，睡眠對身高根本沒影響」，也有人認為：「真心覺得這不是炫耀文、是孩子們的求救文」、「他們(家長)若是在意這些事，大概也不會這樣安排孩子的人生了」，但也有人說：「不過這對父母身高也是偏高，他們應該不會擔心發育問題」。

小學 睡眠

延伸閱讀

國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

補習班宣傳國小兄妹文炸鍋！5:50起床、23點還在唸英文 醫師示警：睡眠超重要

呂秋遠憂國小兄妹一天只睡六小時 網同情：泰勒絲也不用在車上寫作業

補習班兄妹母親是電視台主播曾分享時間管理 坦言孩子也會走鐘

相關新聞

國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

台北市一對小學兄妹的學習和作息表引起網路炸鍋。有人好奇，補習班公布兄妹的作息表提及，清晨5點50分至7點10分、不分假日皆是寫「公文」的時刻，其中的「公文」到底是什麼？

國小兄妹母親稱「兒四年級已比媽媽高」 性教育老師憂性早熟

性教育老師吳少喬憂心指出，孩子四年級就比媽媽高，恐是性早熟的現象，提醒家長若孩童睡眠不足，「不但身高發展會提早停滯，長大之後更會增加各種慢性疾病的風險」。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

從小贏在起跑點 葉丙成指想法天真：最可怕是彈性疲乏

一對就讀國小的小兄妹的作息表滿檔，清晨起床、深夜還在學習，引起討論。台灣大學電機系教授葉丙成表示，在台灣，有很多人在國、...

小兄妹血汗作息惹議 呂秋遠批家暴 曝1句話對孩子最可怕

台北市1家補習班在網路分享一對才國小的小兄妹平日血汗作息，引起熱議。律師呂秋遠在臉書表示，有些人會說，小孩怎麼照顧，是人...

新北調整國小學區 衝擊7校

新北市國小生約20萬人，共有22所額滿學校，教育局日前公布113學年度各公立國小學區，有7校調整部分里鄰學區，因里鄰編組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。