國小兄妹母親稱「兒四年級已比媽媽高」 性教育老師憂性早熟

一對就讀國小的小兄妹的作息表滿檔，清晨起床、深夜還在學習，引起討論。性教育老師吳少喬昨(21)日在臉書「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」憂心指出，孩子四年級就比媽媽高，恐是性早熟的現象，提醒家長若孩童睡眠不足，「不但身高發展會提早停滯，長大之後更會增加各種慢性疾病的風險」。

吳少喬在臉書指出，從新聞得知「媽媽自己說：兒子四年級已經比我高」，讓她憂心每日睡眠時間不超過6小時的兩兄妹，「很可能因為長期睡眠不足，有性早熟的狀況出現！」。她表示，從身高與發展來推估，台灣九歲男童平均身高123至129公分，而哥哥四年級時就已經比媽媽高，低年級的妹妹發展曲線也偏高。

吳少喬在臉書向兄妹的家長示警，表示孩子可能因為長期睡眠不足，有性早熟的狀況出現，很明顯是提早進入青春期的表徵。她並直若孩童出現性早熟，日後不但身高發展會提前停滯，長大後也會增加各種慢性疾病的風險，「包含肥胖、代謝症候群、心血管疾病、乳癌、子宮內膜癌．根據一篇2012發表在The Lancet Oncology的大型綜合分析研究，發現初經每提前一年，乳癌機率提高5%！」。

吳少喬語重心長地說：「比起分數，請想想如果因為長期熬夜，孩子因此病倒了該怎麼辦呢？健康真的比彈一手好琴重要太多了！」。

網友見文留言表示：「我猜家長可能根本沒想到性早熟這一塊，反而很很驕傲的反擊網友，我小孩這麼高，睡眠對身高根本沒影響」，也有人認為：「真心覺得這不是炫耀文、是孩子們的求救文」、「他們(家長)若是在意這些事，大概也不會這樣安排孩子的人生了」，但也有人說：「不過這對父母身高也是偏高，他們應該不會擔心發育問題」。