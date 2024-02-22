國小兄妹作息滿檔 北市府關心

台北市「以馬內利美語」補習班於官方臉書宣傳一對兄妹英語、音樂表現傑出，兩人每天不到六時就起床，持續學習至晚上十一時卅分，每日睡眠僅六個多小時，甚至在車上用餐，緊湊行程引發熱議，有網友質疑家長涉兒虐，截圖通報一一三。

衛福部保護司長張秀鴛表示，若收到通報，將請社工訪視，即使認定無不當對待，也會請家長參加親職教育課程，補習班若涉嫌增加孩童壓力，會一併調查。

北市教育局表示，經學校了解兩名學生在校學習正常，家長對孩童有較多期待與規畫，會持續關注。

教育部長潘文忠則說，除了學習外，還要有足夠睡眠、運動休閒，合宜的行程安排，兼顧身心發展。

補習班表示，家長稱兄妹樂在其中，每個孩子狀況不同，並非鼓勵這樣的教學模式。

部立桃園療養院副院長李俊宏則說，有些孩子對學習具有高度興趣，也有孩子需要長時間鼓勵、培養學習興趣，若一味給予高強度學習內容，恐導致孩童學習受挫。