新北調整國小學區 衝擊7校

新北市國小生約20萬人，共有22所額滿學校，教育局日前公布113學年度各公立國小學區，有7校調整部分里鄰學區，因里鄰編組調整尚未完成，影響學生入學規畫。其中淡水崁頂里範圍大，第10鄰在分里前，家長可選育英或淡海國小就近就讀。民政局說，預計今年中辦地方說明會、提報里編組調整方案、送議會審議，2026年實施。

新北市去年國小新生數3萬2722人，雖較前一年少1687人，但因人口不斷移入，國小生數還是多達20萬人，共有22所額滿學校。

教育局19日公布113學年度各公立國小學區，有7校調整部分里鄰學區，包含淡水區淡海國小、育英國小、新莊區榮富國小、中信國小、板橋區文德國小、國光國小及汐止區白雲國小。

其中淡水崁頂里範圍大，新市鎮建案陸續落成，里內人口已達2萬6947人，是新北人口第三多的大里，崁頂里第10鄰正好橫跨新舊市區，原為育英國小基本學區，崁頂里分里調整前，教育局將第10鄰改為育英、淡海國小自由學區，家長可選擇育英或淡海國小就近就讀。

育英國小校長陳東鴻說，實務上第10鄰新市鎮的學生會劃入淡海國小，舊市區則到育英就讀，作為崁頂里分里前的過渡方案，未來待崁頂里切分成小里時，學區也會重新畫分。因之前淡海國小還沒招生前，新市鎮的孩子需到育英、新市國小就讀，育英校舍僅2層樓，一年級10班已是緊繃，淡海國小蓋好新市鎮學生就近上學，而育英國小也能回到一個年級6班，教學品質提升。

崁頂里長吳庭岳說，第10鄰在新市鎮中有2個新建案，家長陸續反映明明可以走路去淡海國小，卻要跑到較遠的育英國小就讀，因此去年學區會議時他便提出讓新市鎮的孩子能就近上學，不過，為避免第10鄰學生都就讀淡海，讓育英沒學生，才會折衷讓第10鄰成為自由學區。他建議將崁頂里分成4里，避免未來新市鎮人口成長快速，又面臨分里難題。

民政局說，依新北市里鄰編組調整自治條例，里的編組及調整，應於每屆里長任期屆滿1年前完成公告，現正審慎研議新北市各區各里調整。預計年中辦理地方說明會、提報里編組調整方案、送請市議會審議，明年12月完成編組或調整公告。