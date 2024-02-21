學習不間斷...國小兄妹一天只睡6小時惹議 兒科醫揭各年齡層「建議睡眠時數」
有充分的休息才會有好的學習效果！台北市一家補習班昨（20日）分享一對兄妹生活作息表，提到兄妹倆每天都是清晨5點50分起床寫作業，接著去學校讀書，放學後還得到補習班學習、練琴、讀英文等，到深夜11點30才能夠上床休息，每天只睡6小時，引發各界熱烈討論，網友更痛批「這恐怖片吧」。兒科醫師傑登也直言這對兄妹的睡眠「真的不夠」，並分享兒童從0歲至13歲的正常睡眠時數。
北市一間補習班分享班內一對兄妹的日常作息時間，只見該對兄妹每天凌晨5點50分起床，接著去學校上課到下午4點放學，接著馬不停蹄地要去補習班上課，甚至在車上通勤也得寫功課，晚上7點結束完補習班課業後，只能「在車上吃晚餐」，回家還得繼續練琴、讀英文等，到了深夜11點30才能上床休息，每天幾乎只能睡6小時。該PO文引發熱烈討論，遭網友紛紛抨擊「這恐怖片吧」、「看得好難過」、「小孩好可憐」。
對此，兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」表示，這對國小兄妹的睡眠時間6小時真的不夠，根據美國國家睡眠基金會公布的各年齡睡眠時數，6歲至13歲的國小生最好的睡眠時數是9至11小時，在正常範圍睡眠時數也得7至12小時。
兒童睡眠時數表
1.0至3個月：建議時數14至17小時／正常範圍11至19小時
2.4至11個月：建議時數12至15小時／正常範圍10至18小時
3.1至2歲：建議時數11至14小時／正常範圍9至16小時
4.3至5歲：建議時數10至13小時／正常範圍8至14小時
5.6至13歲：建議時數9至11小時／正常範圍7至12小時
從以上5個年齡層時數可看出，年紀越小差異範圍越大，傑登表示這與個人發育狀況和活動量有關，其實兒童只要休息有達「正常範圍的最低需求」，至少達基本門檻，就對兒童白天活動和吃飯胃口沒問題。
倘若兒童長時間睡眠不足，不僅免疫力會下滑，也可能影響生長激素分泌，不過每人生活背景和教育環境都不同，傑登表示，希望這對北市兄妹真的像他們爸媽所說的，真的都「樂在其中」。
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