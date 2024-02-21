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彰化數位學生證啟用 上下學刷卡推播到家長手機

中央社／ 彰化縣21日電

彰化縣長王惠美今天宣布，全縣212所中小學全面啟用數位學生證，結合「校園e指通」APP，供學生自助借還書、每日上下學刷卡推播到家長手機等，打造智慧校園數位生活。

彰化縣政府將數位學生證結合「校園e指通」APP，歷經1年多試辦、優化，新學期全面啟用，今天召開啟用記者會。

王惠美致詞時表示，科技時代來臨，教育也要與時俱進，由於家長非常關心孩子校內外狀況，縣府民國111年2月推出「校園e指通」APP，串聯各校校務系統與各項教育服務資訊，簡化縣府、教師與家長間的訊息傳遞。

王惠美指出，透過數位學生證與「校園e指通」APP結合，孩子可進行到離校刷卡、校內借書，同時結合一卡通票證服務，可數位儲值、租借共享單車及享有公眾運輸優惠，另有弱勢孩子的數位幸福餐券兌領服務。家長也能掌握孩子的去處、消費狀況，因而更放心。

永靖國小校長蘇月妙接受中央社記者訪問時說，目前學校有1076名學生，上學期試辦使用數位學生證，廣受好評，借還書只要感應數位學生證即可自行操作。目前未強制上下學進校門要刷卡，但有刷卡的學生，其家長都有不錯評價，可以得知孩子何時到校、離校。

縣府教育處表示，彰化縣智慧校園已在中彰投地區率先完成4個第一，包括建置「校園e指通」APP，一鍵推播串聯全縣學校與家長；全面導入數位學生證；結合幸福餐券應用，方便學子領餐且讓學校即時掌握兌餐狀況；到離校刷卡、自助借閱及學生健康狀況登錄等整合到APP，守護孩子就學安全、關心孩子的學習與成長。

校園 王惠美

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