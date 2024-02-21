補習班兄妹母親是電視台主播曾分享時間管理 坦言孩子也會走鐘

昨(20)日北市一間美語補習班PO出一對分別為四年級和六年級的兄妹學習成果，引起網友瘋傳及討論。據了解，該對兄妹的母親為資深女主播，曾經在其他補習班的家長分享會中分享時間管理的觀念，其中哥哥也曾經在音樂賽事後的訪問透露，有時候真的很想睡覺，「實在好忙，蠟燭兩頭燒！」。兄妹檔的學習日程引起社群上熱烈討論，美語補習班原貼文目前已經限制留言，女主播在他家補習班的分享文也呈現關閉狀態。

該則補習班宣傳文章中的哥哥，在一場音樂比賽後受訪表示，學音樂要同時兼顧學業，其實是不小的挑戰，「有一次，晚上十一點了自己當日練琴時間才結束，學校的功課才要開始動工，又想睡覺又得寫完，實在好忙，蠟燭兩頭燒！」。孩子的母親當時也受訪表示，當孩子遇到類似的情況時，會和孩子進行「親子約會」深聊這個話題，有時候還可能進行兩到三小時「抽絲剝繭」的會談，並深究箇中問題到底是出在時間管理還是真的太累了。

兄妹的母親現為電視台主播，從事電視業超過21年，曾經在補習班的家長分享會中分享時間管理的觀念，表示自己孩子也會有走鐘的時候，但自己身為媒體人習慣高壓，也習慣極盡利用每分每秒，加上助人減肥的副業，讓她很習慣精實地安排自己和小孩的時間。

她也坦言，兄妹倆也曾經接受過國英數填鴨式的教育而不習慣，才轉到現在的補習班，當時看到補習班每天一步一腳印，就像自己在電視台做專題看到的那樣，「我知道我如果再想一步登天，會再次對妹妹填鴨失敗。但是我們一開始從每天寫補習班功課，安排定時定量，寫時指讀聽讀跟讀，計時坐好，寫完批改訂正，我們磨合到現在，都還在調整」。

主播也坦言，天才只有1%的人，99%都是靠後天的學習和努力，她也透露孩子現在對每日寫補習班功課已經成為習慣，「如果不能去教室寫功課，他們會哭鬧抗議」。她也認為，家長能做的，就只是陪伴和堅持不放棄而已，「因為這個階段，孩子會有很多問題，如果你先想放棄，那麼就會開始出現功課拖拉、沒按時交，到最後，真的會放棄」。

該則分享文被以全文記錄分享在補習班臉書上，有媽媽留言表示，「身為家長我最愛這段話：因痛苦沒有化成智慧，就只是痛苦，但是痛苦能轉化，就會產生巨大的力量！」；但也有家長不以為然，認為這樣的高壓加上填鴨式的「虐待式教養」，竟然還開課程分享「令人搖頭」，有人還留言道：「填鴨式教育看了好窒息啊！有沒有想過小朋友的心理身體是否能夠承受呢？」。