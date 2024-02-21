孫翠鳳唐美雲對決「1624」 文化部開放23日總彩排場搶先看

文化部指導、國立傳統藝術中心主辦「1624」歌仔音樂劇，即將於24、25日晚間在大台南會展中心前空地盛大啟航，集結孫翠鳳、唐美雲等上百位巨星陣容，使得本劇於開演前即獲得廣大關注，高人氣無法擋，熱情戲迷詢問絡繹不絕。適逢元宵假期，廣大人潮齊聚台南高鐵站周邊區域，文化部考量正式演出場次將出現觀眾擠爆現場狀況，特別開放2月23日總彩排場，邀請民眾一同搶先看。

文化部表示，「1624」作為浩瀚史詩大作，為了展現17世紀風雲際會的台海情勢，演出長約150分鐘，無中場休息。主創團隊預告「首演場會演到讓大家趕不上高鐵」，提醒規劃欣賞首演場的觀眾可預先安排離場交通方式，亦可安排府城2天1夜小旅行，隔天再來二刷「1624」。

「1624」歌仔音樂劇免費、免票入場，每日15:30開放排隊入場，分4個入口排隊。現場亦規劃敬老席與愛心席，65歲以上年長者、身障人士可由1位陪同者一同進場，請攜帶相關身分證明入座。呼籲民眾注意自身安全，切勿搭帳、夜排，也請遵守官方公佈的注意事項，共同打造愉快又安全的看戲氛圍。

文化部表示，「1624」呈現台灣海域船來船往，準備一同穿越時空的民眾，也有多種交通方式可以快速抵達演出現場。因預期將有大量民眾湧入，高鐵周邊將實施交通管制，不過自行開車的民眾也不用煩惱，現場新闢了「高發二路免費臨時汽車停車場」，步行約15分鐘可抵達會場；也推薦大家搭乘輕鬆免等待的台鐵與高鐵，台鐵沙崙站前站出口，步行約8分鐘即可抵達；高鐵台南站 2 號出口，步行約8分鐘即可抵達；民眾亦可選擇搭乘免費接駁車，下車後步行約5分鐘即可抵達。

文化部表示，現場將販售限量紀念商品，每日下午4點開賣，收藏偶像光采正當時，角色酒瓶衣、壓克力磁鐵磚、香氛卡、書籤套組等精美紀念品等著大家帶回家。元宵佳節邀請民眾來台南欣賞「1624」歌仔音樂劇，一同跨越400年的時空回到大員，全民一起用生動有趣的方式來上這堂歷史課。