呂秋遠憂國小兄妹一天只睡六小時 網同情：泰勒絲也不用在車上寫作業

昨(20)日北市一間美語補習班PO出一對分別為四年級和六年級的兄妹學習成果，引起網友瘋傳及討論。律師呂秋遠在昨日深夜針對此事於臉書發表感想，表示兩人的確優秀，但他質疑這樣的孩子即便能贏在起跑點，也可能「跑不到終點」，那又如何呢？

呂秋遠說，觀看這篇補習班的宣傳文章後發現，家長可能才是小孩的起跑點，讓小孩學習美語和鋼琴，但卻犧牲了孩子的睡眠和家長的陪伴時間，「對於小學生來說，意義在哪裡？」。

呂秋遠也質疑為什麼要讓小學生一天只睡六小時呢？「雖說每個人都不一樣，但小學生每天至少要有九到十二小時的睡眠，否則對於發育中的孩子，有嚴重的身體與心理影響，這是醫學常識，補習班不知道，難道父母也不清楚？」。

種種超出學齡兒童的教育方式，讓呂秋遠質疑這樣的孩子，真能順利走到終點？「這對兄妹父母的最愛，究竟是在維也納表演的孩子，還是英文很好的兄妹，抑或是睡眠不足，只能在車上吃飯的小學生」。他並認為，毀掉一個人，其實很簡單，只需要毀掉他的童年。

網友留言認同呂律師的看法：「真的是一生一次的童年，就這樣掰掰了」，還有人戲稱：「車上吃飯跟寫作業真的是誇張，泰勒絲也不用在車上寫作業」，有人說：「看了文章只覺得兄妹父母很會賺錢，花很多錢在孩子身上，都不用工作，真的是孩子起跑點在父母上。都用錢堆積出來的成就」。

不少網友質疑這樣的家庭教育是否涉及虐童，有人詢問律師：「孩子被家人打，鄰居可以檢舉。勞工上班有週休二日。孩子被如此教養，全年無休，難道沒有方法可以保護孩子嗎？」，還有人提出是否可以將個案「通報社會局」介入調查。

也有網友求「如果孩子睡眠充足，吃飯正常，還能各方面都很優秀，歡迎公布分享時間如何管理與做到，如果只是犧牲睡眠跟吃飯時間，這個就不必了！」，針對補習班一直強調孩子在學校很快樂，有網友回應：「一天之中最放鬆的時光就是在學校，當然快樂，至少可以好好在桌子上寫字、吃午餐！」。