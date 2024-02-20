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台北國際書展開幕 快來跟故宮金龍與「浮海一粟」合照

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際書展今天開幕，故宮展位透過交織雲海，結合龍的舞姿，展現出活潑且生動的視覺景象。圖／故宮提供
台北國際書展今天開幕，故宮展位透過交織雲海，結合龍的舞姿，展現出活潑且生動的視覺景象。圖／故宮提供

去年因「浮海一粟」話題爆紅的「蘇軾書前赤壁賦」，今年正式榮登文化部指定「國寶」。台北國際書展今天開幕，參展的故宮便以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區，邀讀者來跟「浮海一粟」和故宮金龍合照，沾沾喜氣和書香。

故宮表示，故宮展位整體空間具有如同龍騰般的流線感，透過天空雲海的交織，結合龍的舞姿，展現出活潑且生動的視覺景象。現場並設有以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，更擷取「蘇軾書前赤壁賦」書法名句印製成書冊造型的拍照區，呈現古今完美融合的臨場感。來訪民眾凡於現場打卡或完成搶答任務者，將有機會獲得限定版「龍舞故宮春聯」一份。

故宮也在書展期間推出多款限量出版品特價3折優惠、及文物圖卡與月刊銅板價活動。凡單筆消費滿兩仟元以上，即可獲得「天子璽印紅包袋」一份，數量有限，送完為止。故宮並於24日及25日元宵佳節兩天舉辦傳統剪紙手作體驗活動，每場限額14名，書展期間只需在故宮精品網路商城、實體門市或書展消費滿千，即可憑消費憑證現場報名參與，製作出個人專屬的剪紙藝術，為新的一年增添吉祥好運。

台北國際書展今天開幕，故宮展位精心打造生氣磅礡的書香空間。圖/故宮提供
台北國際書展今天開幕，故宮展位精心打造生氣磅礡的書香空間。圖/故宮提供
故宮在台北書展推出故宮文物月刊銅板價10元活動。圖／故宮提供
故宮在台北書展推出故宮文物月刊銅板價10元活動。圖／故宮提供
台北國際書展今天開幕，參展的故宮以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的拍照打卡區。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展今天開幕，參展的故宮以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的拍照打卡區。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展 故宮 文物

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