IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽 嘉市學生獲4金9銀4銅

第20屆IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，參賽的嘉義市北興國中、大同國小、崇文國小、精忠國小、蘭潭國小、北園國小與國立嘉大附小學生大放異彩，共斬獲4金9銀4銅7佳作優異成績，市府教育處長郭添財說，優異成果彰顯嘉市教育發展綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，引領學生創意領域探索未來。

北興國中沈奕成、王靜儀、郭廷祥、王秀如、羅培玲及吳皇毅等6位老師，以及七、八年級共21名學生組成8個隊伍，經半年多發想、實作與詢答練習，獲2金4銀1銅1佳作，團隊並獲推動績優獎表揚。

奪金牌的吳郁然、洪瑀晨、羅品琁作品「拼出六塊肌－新式體適能仰臥捲腹測試墊」，利用數位感測方式改進體適能測試，減少偏誤方便使用。獲災害應變類金牌蘇芷芸、陳誼臻、林祐萱作品「遇水則發－觸發型防水門」，透過自動感測技術，實現沒人在家時防水閘門會自動升起理想，避免淹水造成財物損失。

其他獲獎作品：改善占位亂象「占wait不生氣」、警示招牌是否穩固安全「扛棒墜安全」、防碰撞警示器「頭好不撞撞」、檢測選手彈跳力的「彈跳高手－跳躍摸高檢測架」，以及協助聽障人士「安心枕動墊」與銀髮高齡長者「助記MEMO板」。