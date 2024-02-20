IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽 嘉市學生獲4金9銀4銅
第20屆IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，參賽的嘉義市北興國中、大同國小、崇文國小、精忠國小、蘭潭國小、北園國小與國立嘉大附小學生大放異彩，共斬獲4金9銀4銅7佳作優異成績，市府教育處長郭添財說，優異成果彰顯嘉市教育發展綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，引領學生創意領域探索未來。
北興國中沈奕成、王靜儀、郭廷祥、王秀如、羅培玲及吳皇毅等6位老師，以及七、八年級共21名學生組成8個隊伍，經半年多發想、實作與詢答練習，獲2金4銀1銅1佳作，團隊並獲推動績優獎表揚。
奪金牌的吳郁然、洪瑀晨、羅品琁作品「拼出六塊肌－新式體適能仰臥捲腹測試墊」，利用數位感測方式改進體適能測試，減少偏誤方便使用。獲災害應變類金牌蘇芷芸、陳誼臻、林祐萱作品「遇水則發－觸發型防水門」，透過自動感測技術，實現沒人在家時防水閘門會自動升起理想，避免淹水造成財物損失。
其他獲獎作品：改善占位亂象「占wait不生氣」、警示招牌是否穩固安全「扛棒墜安全」、防碰撞警示器「頭好不撞撞」、檢測選手彈跳力的「彈跳高手－跳躍摸高檢測架」，以及協助聽障人士「安心枕動墊」與銀髮高齡長者「助記MEMO板」。
嘉大附小17名學生由翁秀玉、陳威廷、李靜嫺、Michael老師指導，6件作品囊括2金2銀1銅1佳作，五年級王子昀、林君翰創作「可調整尺寸熱對流除濕鞋具」，延續去年世界金牌，今年再度奪金。另件金牌作品周寬旭、張益誠、陳仲羽合作，以紙箱、水管及三D列印技術打造「樓梯置物扣」，精心運用樓梯扶手下方閒置空間，成功製作實用模型，創作過程獲北興自造中心協助。
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