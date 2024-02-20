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香蘭國小轉型實驗小學 校方辦公聽會爭取成案

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣太麻里鄉香蘭國小有意轉型公辦民營，22日召開公聽會。記者徐白櫻／攝影
台東縣太麻里鄉香蘭國小有意轉型公辦民營，22日召開公聽會。記者徐白櫻／攝影

台東已有10校轉型實驗國中小，年初傳出香蘭國小籌備改制公辦民營，部分家長憂心孩子成白老鼠，畢業銜接國中不適應、連署反對；教育處表示，未收到家長連署書，校方後天召開公聽會，須達學區2分之1以上成年原住民同意才會成案，尊重家長意見。

台東土坂、大南、南王、椰油、三和、富山、武陵、桃源等8所國小，及初鹿國中、蘭嶼高中都轉型實驗教育，其中僅桃源國小由KIST誠致教育基金會接手為公辦民營學校，另非縣府管轄的均一高中也屬實驗學校。

太麻里鄉香蘭國小有意轉型公辦民營學校，校方今年已會同公益平台文化基金會召開5場說明會，家長意見不一，支持者認為，少子化日益嚴重，未來學校可招生外地學生，發展更寬廣。

反對家長認為，不少人對實驗教育有疑慮，擔心孩子畢業後銜接國中適應不良，實驗小學是否適合香蘭在地文化與學生族群，需要更多討論。

校長鍾敏華表示，全校學生32人，學區涵蓋排灣族、阿美族、客家及閩南等多元族群，人數各占4分之1，屬原住民重點學校。

原住民 台東 老鼠

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