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屏東縣評估國小裁併 僑智、舊寮家長反對

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣內埔鄉僑智國小昨辦裁併校公聽會，出席家長、居民均反對併校。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉僑智國小昨辦裁併校公聽會，出席家長、居民均反對併校。記者劉星君／攝影

少子化衝擊，屏東縣府繼109年、110年啟動裁併校，再次進行裁併校評估，昨到內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小辦公聽會，兩校家長、居民都反對併校，教育處強調會做好配套，公聽會收集意見與專家學者建議，再由教育審議委員會決議未來方向。

屏東縣府昨到僑智國小、舊寮國小辦裁併校公聽會，21日將到凌雲國小，昨由教育處長楊英雪主持，校方家長、居民都踴躍出席、表達意見，縣府教育處也說明近年招生狀況。

簡報指出，僑智國小連四年全校總人數低於50人，112學年度來到新低31人，主因交通便利、人口外移，加上鄰近大校磁吸，與周邊富田國小辦理實驗學校雙重夾擊，新生報到率不佳，若停辦將併入內埔國小。

高樹鄉有7所國小，學生供過於求，舊寮國小若停辦，指定新豐國小為分發學校；附設幼兒園部分建議轉至高樹國小幼兒園，資源班部分建議新豐國小設資源班。

兩校家長、居民發言都反對併校，家長認為，小校可照顧每名學生，到大校孩子要重新適應，怕排擠、霸凌；內埔鄉美和村民說，美和村近年有許多建案，屆時可吸引人口進駐，村內從幼兒園到大學都有，不捨國小裁併。

教育處表示，兩校若裁併校後，校舍由縣府各單位運用，另規畫凌雲國小裁併後，校地配合縣政規畫為運動休閒園區。

併校 屏東縣 幼兒園

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