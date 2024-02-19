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補助人力更新設備 基市府讓校園開放 配套更完整

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小校門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小校門。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動開放校園提供民眾休憩和運動，如何兼顧安全和環境問題，成為考驗。教育處今年將投入2422萬經費，增加保全和清潔人力，更新照明和監視器等設備。家長團體要求配套須到位，才能兼顧校安。

教育處表示，校園開放是既定的政策方向，各校資源不一，開放時段並不一致。今年透過補助經費完善配套作業，希望能建全開放及管理方案。未來校園開放時段將統一為上課日清晨5到7時，傍晚5時30分到晚間9時30分；假日從清晨5時一路開放到晚間9時30分。

教育處指出，基隆市因為多丘陵、少平地，相對較少有合適場域、空間供民眾休憩運動，加上東北季風時節氣候多雨潮濕，經常一連多日雨下不停，推動校園開放政策，讓民眾增加去處。

基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為深澳國小操場。圖／基市府提供
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為深澳國小操場。圖／基市府提供

市府決定逐年編列校園場地開放安全維護基本費預算，依各校實際需求，補助增加保全、清潔人力，及設置照明燈具、鐵捲門、監視器等設備。教育處表示，全市已有40所國小學校申請校園開放補助經費，今年估計費用2422萬多元。

基隆深澳國小校長莊智森說，上學前、放學後到校園活動的社區民眾多是固定族群，在操場散步等活動也很規律，不致帶來太大困擾。

碇內國小校長黃正昆說，校園分成教學區和活動區，目前只開放體育場等空間，並清楚公告使用規範，民眾普遍都能自律配合。保全人員如果發現有人在校園飲酒等不良行為，會馬上通報警方協助處理。

基隆市學校學生家長會聯合會總會長張若葳說，社區民眾當然樂見校園開放，站在學生家長立場，不免憂心校外人士進入校園，可能對學生安全帶來威脅。家長訴求就是完善配套措施，不要發生意外。

保全 基隆 校園

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