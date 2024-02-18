紙風車368工程10月完工 長輩版「落地掃」3月屏東演出

歷經12年，紙風車368工程今年將走完最後24個鄉鎮，預計10月將於兩廳院藝文廣場進行最後一場演出，邀請設籍金門烏坵的孩子一起參與，並將現場重現烏坵國小失傳已久的校歌。

紙風車劇團團長任建誠表示，今年這一年，「紙風車屏東團」籌備全新創作，將地球暖化、反詐騙等現代知識融入劇場，傳遞給長輩，3月深入屏東廟口以「落地掃」形式演出。未來也可能發展成長輩版的紙風車368工程，走遍全台鄉鎮讓銀髮族享受劇場傳遞的知識與樂趣。

2012年，紙風車文教基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」開跑，至今已完成344個鄉鎮，剩下最後24個鄉鎮。

紙風車表示，剩下11個縣市，每個月安排縣市倒數活動。預計今年10月將於兩廳院藝文廣場進行最後一場「金門縣烏坵鄉」的演出。因為地理環境及時間的因素，紙風車無法親至烏坵演出，但紙風車將安排交通接駁，邀請設籍烏坵的孩子一起參與。

2022起，紙風車劇團開始在屏東縣政府的支持下，紙風車培育屏東熱愛戲劇表演的素人，長期每周固定訓練，並陸續參與紙風車演出，累積更多樣的戲劇表演經驗，在自己的家鄉演戲給在地的孩子們觀賞。

配合屏東縣政府「表演藝術扎根推廣計畫」，「紙風車屏東團」今年籌備全新創作，劇本內容發想以屏東學員的生活經歷及生命的故事為主軸，讓屏東的在地人從戲劇中了解家鄉豐富的文化資源與特色，以及傳達日常生活資訊與知識；表演以長輩耳熟能詳的歌曲，

進行流行45轉的舞蹈編排，搭配現場的即興互動，讓觀眾近距離享受表演藝術樂趣。任建誠表示，規畫以傳統歌仔戲「落地掃」演出的形式，3月深入屏東各廟口或戶外廣場演出。

任建誠表示，數位時代許多資訊來源來自手機，但也造成詐騙氾濫，許多長輩成為受害對象。紙風車屏風團嘗試「用屏東在地的故事去平服務屏東的小孩跟長輩」，在戲劇中融入反詐騙和減碳環保等知識，傳遞給長輩。

「落地掃」是「歌仔戲」剛剛發展成小戲的表演型態，只有簡單的角色和樂器。群眾在廣場上圍成圈圈，形成一個表演空間，演出者就在中間開始表演，這種沒有舞台的演出型態稱為「落地掃」，意指表演者在地上游走，褲腳及裙擺在地上「掃來掃去」，是農村子弟在廟埕、廣場、樹下表演自娛娛人的表演型態。

任建誠表示，「紙風車屏東團」借用「落地掃」無舞台、在地人演給在地人看的觀念，用最簡單的設備演出在地故事，預計3月9日於屏菸1936文化基地及3月16、17日屏東鄉鎮萬巒鄉、南州鄉、竹田鄉、東港鎮的廟口或戶外廣場演出5場。