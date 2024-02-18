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台東國小新生 班班裝觸控大屏

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣113學年度將投入1530萬元經費，全縣國小一年級教室均設置護目投影觸控大螢屏。圖／台東縣府提供
台東縣113學年度將投入1530萬元經費，全縣國小一年級教室均設置護目投影觸控大螢屏。圖／台東縣府提供

台東縣召開國民中小學校長會議，縣長饒慶鈴宣布，113學年度將投入1530萬元經費，在全縣國小一年級教室建置互動式護目投影觸控大螢屏，做為小一新生的入學禮，提升孩子數位互動學習機會。

台東縣教育處昨在史前博物館召開112學年度第2學期國民中小學校長會議，台灣大學教授蔡明哲以「營造自然正成長（Nature Positive）的校園」為題，建議校園內規畫疊石駁崁、食草植物園、大型巢狀蕨類、推肥場集中枯落物，藉此提升校園生物棲地多樣性。

縣府去年分別在本島及離島擇定寶桑、東海、德高、福原、成功、美和、東清等7所國小，以及初鹿、豐田2所國中列為數位學習重點學校，辦理研習及提供數位學習教學資源等協助。

饒慶鈴說，數位學習是未來趨勢，「觸控大屏」扮演關鍵角色，可將平板電腦等數位學習平台及教學軟體融入課堂；縣府預計今年起在全縣國小一年級教室建置互動式護目投影觸控大螢屏，這種螢幕不反光、低藍光、不閃屏，可減少低年級學童視力受影響風險，運用數位科技讓教學更活潑多元。

此外，縣府計畫與台大實驗林管理處合作，將SDGs生物多樣性內涵融入校園，共同推動與自然相關的永續行動。出席校長反映校園樹種及修剪等問題，盼獲得更多專業協助。

台東 小學 校園

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