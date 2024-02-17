偏鄉水保知識不偏廢 雙溪上林國小設閱讀角落

為了讓水保知識深植學童心中，農業部農村發展及水土保持署臺北分署推動「水保教育扎根 臺灣共好計畫」，今年農村水保署臺北分署特與雙溪區上林國小合作，將「回家的路」繪本故事書場景搬至國小現場，童趣的布置風格相當吸引學童眼球，讓孩子彷彿身歷其境於故事之中，上林國小全校師生雖不滿百人，但政府與企業攜手，將水保教育的知識力送進上林國小。

校園內特別設置水保閱讀角落，打造以共讀為核心的圖書專櫃，提供水保署出版的多款繪本及桌遊等多元教具，充滿創意及互動學習特色，讓孩子充分浸潤於環境教育當中，使閱讀角落成為孩子培養水保觀念及環境教育的園地。

「水保教育扎根 臺灣共好計畫」推動以來，致力創新開發有趣又好玩的科普教材，包含各類圖書繪本及多樣化的水土保持知識互動教具，並規劃《回家的路》繪本、《搶救花果山》自然生態故事書等適合學童閱讀的橋梁書，兼具水土保持、環境生態及寓教於樂的特色內容。

上林國小校長陳彥宏說，這次的活動結合產官學的力量，讓上林的孩子積極參與並實踐環境永續發展目標（SDGs），也體現水保教育對於落實環境意識的重要性。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪區致力深入推動社區永續發展，這次環境教育的概念結合學校教育將水保傳遞給孩子，未來上林的學生也將成為雙溪區水保教育的先鋒。

水土保持署臺北分署希望透過校園閱讀角落的建置，讓更多學童認識水保知識，也期許未來可以結合更多學校成為水保環境教育為據點，讓水保知識成為孩童生活的日常。