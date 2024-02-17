北市校園班班設求救鈴 暫不安裝

新北市去年底發生校園刺頸事件，北市教育局上月研擬設班班裝求救鈴，但教育局昨表示，教室不屬於偏僻、孤立無援之地，經討論暫不考慮裝設，規畫安排人員每日巡查校園至少5次，戴「校園安全守護」臂章巡查校園；校方認為，校安人力吃緊裝求救鈴，恐增添行政負擔。家長認為，師長無法隨時在青少年身邊，建議可從國高中先裝。

教育局長湯志民表示，考量教室不屬於偏僻、孤立無援之地，也不是校園死角，目前暫不考慮裝求救鈴，學校若有特殊需求可提出另外考量；現階段安全鈴主要裝在廁所等偏僻處或死角，法規也規定新蓋廁所需裝設求救鈴，求救鈴反應時，警衛室會顯示位置地點，可以立即支援。

教育局表示，會請學校加強人身安全教育，提升學生安全意識，強化學生對危機的警覺、提升學生對緊急狀況的應變能力，也會請各校針對安全疑慮處所，更新校安地圖，並在校園偏僻及陰暗處所設置照明、感應或監視設備。

教育局要求，學生上課應設置門禁管理員，並視作息及實際需求，妥善運用人力，國中小學維持2名校警或保全人力，規畫安排戴「校園安全守護」臂章巡查校園，每日至少5次。

敦化國小校長劉建男表示，校內學生約2300多位，配置校安人員約9人，人力已經很吃緊，不贊成加裝求救鈴，若小朋友惡作劇恐會造成行政人員壓力及負擔，建議教育局未來真有考量要裝設，可先增加校安人員配置。

國小家長會總會長吳政鴻認為，安全鈴不僅用校安問題，若學生有身體不適暈倒、癲癇發作等，按鈕也能發揮作用，國小教室內會有老師，可不用急著裝，但國高中學生年輕氣盛，加上師長都在辦公室，若發生問題學生可以按鈴尋求幫助。

至於如何避免學生亂按鈴，吳政鴻表示，學生安全應是大家首要關心，而不是去預設惡作劇發生，如校內消防系統，學生也不會去亂按，可透過教育宣導解決。