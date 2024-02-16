新北研擬「班班裝設求救鈴」 北市暫不考慮 教育局曝原因

新北市去年12月發生校園割頸事件，校園安全問題浮上檯面，北市教育局上月擬設置「班班裝設求救鈴」，新北近日開始研議。台北市長蔣萬安今受訪表示，會參考其他縣市並審慎評估，教育局則認為教室不屬於偏僻、孤立無援之地，經討論，暫不考慮裝設，主要仍以教導學生應變能力、死角裝設監警系統、加強巡邏來因應。

市長蔣萬安今早到南港區東新國小發送紅包給學生，會後被問及裝設求救鈴看法，他說，會參考其他縣市，也會審慎評估，是不是有這樣需求，並聆聽學校、家長、孩子的看法跟意見，做綜整評估，再來做確定。

教育局長湯志民表示，求救鈴主要是裝設在廁所等校園偏僻處或死角，目前法規規定新蓋的廁所需裝設求救鈴，警衛室會顯示位置地點可立即支援。教室部分不屬於偏僻、孤立無援之地，也不是校園死角，暫不考慮；如果偏僻教室距離較遠，學校有提出需求再考量。

教育局表示，會請學校加強人身安全教育等宣講，提升學生安全意識，強化學生對危機的警覺、提升學生對緊急狀況的應變能力，例如教導學生，教室有前後門，遇有緊急突發狀況，應先遠離危險人地、大聲呼救及通知鄰近師長協助等方式因應，以加強和維護校園的整體安全。

會請各校考量地理環境與內外安全實況，針對安全疑慮處所，適時更新校安地圖，並運用相關經費設置及維護警監系統，在校園偏僻及陰暗處所設置照明、感應或監視設備，以維校園安全。

除了在死角、偏僻處安裝監視系統外，教育局也要求於學生上課期間，設置門禁管理人員，並應視學生作息及實際需求，妥為運用人力，國中小學維持2名校警或保全人力，規畫安排配戴「校園安全守護」臂章巡查校園，每日至少5次，教育局將不定期督導學校提升巡檢率，以增強校園維安管理效能。