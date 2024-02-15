北市高中清寒生午餐補助增至65元 約3000人受惠

因應物價上漲，台北市教育局今天宣布，高中職清寒學生午餐補助加碼，從每餐55元調整至65元，預計每年增編850萬元預算，約3000至3500名學生受惠。

台北市教育局辦理安心就學溫馨輔導計畫，提供高中以下學校清寒學生午餐費補助，就讀國中小者依各校單餐餐費全額補助；高中職及專科1至3年級每餐定額補助新台幣55元。

教育局今天透過新聞稿表示，考量物價指數變動及消費水準，自112學年度第2學期起，高中職及專科1至3年級經濟弱勢生午餐費補助調增至65元，以確實協助學生需求、讓學生安心用餐。

教育局指出，112學年度台北市各級學校午餐費用平均為新台幣59元，補助金額調整後，每年預算將增編850萬元，估計有3000至3500名學生受惠。

教育局說明，台北市為打造安心學習環境，除提供高中以下清寒學生午餐費補助，也照顧設籍北市但就讀外縣市高中職者，每年補助經費近3億元，關懷約1萬7500名學生。

此外，教育局持續補助學校午餐採用優質食材，提供國中小學生每週3次有機蔬菜及1次有機米、國小另有每月1次有機菇，並配合中央補助學校使用國產可溯源食材，總計每年補助超過4億元。