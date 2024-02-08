舉報師生戀學生遭洩密 北市教局：有疏失將懲處

北市某高中合球隊疑似「師生戀」性平事件，有學生去年11月向1999和網路陳情系統檢舉，不僅遭爆被洩密、逼撤案，甚至衍生另類校園霸凌，市府未查出洩密者，備受質疑。教育局昨公布第一波調查結果，確認並非局內同仁洩密，但學校及教育局在承辦人員處理過程確有疏失，將依法懲處，最少申誡以上。

去年11月13日，學生A在網路陳情教練與某位女學生師生戀，當晚就被師長要求撤案；學生B同日以1999申訴，隔日總教練就叫上2人威脅撤案，還說教育局會給學校看是否有撤案。教育局說，該性平、霸凌案件正依法規程序調查中，涉案教練、組長、防護員已停聘調查。

副局長陳素慧表示，經過研考會、調查1999系統，確定局內沒有人取得陳情人個資，更不可能提供給學校，教練有他得知管道，政風處協同教育局政風人員專案調查。

陳素慧說，學校處理陳情案，負有保密義務，若涉及性別事件調查未保密，且要求陳情人撤案，經調查屬實，違反「性別平等教育法」，最重可開罰30萬。該案將提送市府性平會審議，再送教師成績考核會懲處，並依「教師法」送教評會審議是否解聘、不續聘、停聘、資遣等，最慢5月中有結果。

陳素慧說，教育局確實有出現疏失，收到陳情案後，依正常辦文程序，案號作為辦文依據無涉案件個資，確實會由教育局提供給學校，但承辦人員未按SOP辦理，涉性平案件內容未以密件方式提供，便宜行事，有行政疏失。

陳素慧說，教育局有多次和學校宣導只要是「師生戀」就是性平事件，必須通報，但教育局及學校承辦人員，判斷知能不足，且局內承辦人未查證情況下採信校方說詞為學生惡作劇，並判斷非性平案件未督導通報，敏感度不足，教育局會針對專業度、敏感度不足、便宜行事等對相關人員送至考績會懲處。