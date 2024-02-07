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新生居住事實查核 議員：有難度

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市今年有5間總量管制學校，由於近年學生增加迅速，市府昨指出，已參考各縣市作法修正竹市班級總量限制辦法草案並正式發布，修正內容包括總量限制學校應成立入學審查委員會；學生至國外或大陸地區就學者，應辦理轉出，不得占用名額；總量限制學校應與學區里長、鄰長、戶政單位建立查核網絡等。

竹市今年總量學校有光武國中、竹光國中、培英國中、三民國小及關埔國小。教育處修法重點，在於總量限制學校將依法成立入學審查委員會，專責處理學生入學事宜，由管制學校組成查核小組，結合學區里長、鄰長及戶政單位人員等網絡單位，適時進行家訪。

教育處指出，另新增新生登記分發時應持相關資料，以利居住事實查核；學生至國外或大陸地區就學者，應辦理轉出，不得占用名額。

國民黨議員吳旭豐指出，要落實可能還有難處，像如何讓家長同意家訪？若經查核不符合居住事實，學生如何去其他學校？學校如何真實查核，會不會有人力影響及問題等等。

民進黨議員楊玲宜認為，修訂學校總量管制治標不治本，一來無法有效解決就近入學及就讀校舍教室不足供給面的問題，二來無法確保居住事實查核是否具體落實執行。時代力量議員蔡惠婷說，查訪需要市府協助，勿將重擔完全交由學校負責。

市府表示，將盡力維護學區學童就近就學權益，也會落實居住事實查核，有問題將隨時檢討改善。

新竹 時代力量 議員

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