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億載漁光結合外師辦全英冬令營 英語學習也可這麼有趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市億載國小舉辦英語冬令營活動，讓學生沉浸在外語學習的環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小舉辦英語冬令營活動，讓學生沉浸在外語學習的環境。記者鄭惠仁／攝影

台南市億載國小上周三舉辦一連五天的英語冬令營活動，今天最後一天。來自菲律賓的外師Rizza，結合每日的目標單字與句型，括領域的透過桌遊、歌唱、舞蹈、美勞及手做點心設計了有趣的活動，讓學生認識自然、健康、藝文與家政，擴大了學習的機會和成效，學生由不敢開口轉為積極表達。

校長林志政表示， 這次「全英冬令營」活動在漁光分校辦理，以分校學生為主，並邀請本校學生參加。5天的活動由外師帶領、本籍老師協同教學，希望透過全英冬令營的舉辦，讓學生不用出國，也能沉浸在外語學習的環境，且快樂學習。

林志政說，億載國小與漁光分校同步致力於國際教育和雙語教育的推動，上學期本校與「菲律賓宿霧大學」簽署MOU，並有6次線上校際間文化交流分享，而分校與泰國及美國等3所學校也同樣進行pen pal及多次非同步等影片交流，另，來自於西班牙及捷克的兩名成大外籍生日前也受邀到漁光分校，與孩子進行一日校園生活體驗，擴大學生學習的機會和成效。

一周的英語育樂營，看到了學生一開始對英語的缺乏自信，不敢開口，到後來的積極表達，樂於其中，同時也安排助教在旁適時協作，降低學習全英語的焦慮。分校主任丁碧華說，外師創造出不同的對話情境，鼓勵孩子進行英語對話，舉辦全英冬令營是希望透過語言融入真實生活情境中，讓英語成為有趣、有用、有意義的學習，具體落實108 新課綱精神，培養學生主動學習及創發思考的能力。

小二學生陳禹希說，很期待每天的英語課，在課堂中可以學到許多跟冬天有關的英語單字，也可以玩到很好玩的遊戲，最喜歡的是與同學手做蛋糕。三年級學生雲龍的媽媽分享，孩子回來也能用簡單卻完整的句子陳述，真的很棒，感謝學校的用心。」

台南市億載國小舉辦英語冬令營活動，讓學生沉浸在外語學習的環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小舉辦英語冬令營活動，讓學生沉浸在外語學習的環境。記者鄭惠仁／攝影

生日 英語 菲律賓

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