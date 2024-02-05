屏科實中預計3月動土 8月開學後國高中部落腳大仁科大

屏科實驗中學是屏東縣第1所國立實驗中學，設有幼兒園、國小、國中、高中與雙語部，屏科實中校長陳志偉說，學校預今年8月開學，校舍3月動土，開學後國中、高中部先落腳大仁科技大學上課，小學部先在凌雲國小校區上課，第1期校舍預計2026年5月完工，屆時將回到校區。

屏科實中設在屏東市六塊厝，陳志偉說，校舍3月動土，分兩階段，第2階段2027年6月完工。工程期間，與大仁科大簽訂策略伙伴協議，校舍租用、師資支援、課程發展建立合作，提供教師、學生宿舍，實中預計在大仁科大使用113、114學年度。

陳志偉說，屏科實中特色課程，得到國家太空中心、屏東大學、屏東科技大學及大仁科大協助，聚焦航太科技、AI智慧醫農、淨零碳排及地方創生。期望學生「分組專題研究」以全英發表。學校以國際移動力為教學重點，搭配雙語部課程及師資，提供屏東教育更具國際化學習環境。

大仁科大校長郭代璜說，透過深化合作夥伴，打造屏東教育創新模式，除提供校內一棟教學大樓三、四樓20間教室、辦公室，斥資打造可與國外學生視訊交流與分組討論智慧互動教室，校內軟硬體資源支援屏科實中。

家長關心招生，屏科實中表示，招生分為園區生、社區生，園區生包括家長在國科會所屬單位、屏東科學園區駐區廠商、屏東大學、屏東科技大學、大仁科技大學、部立屏東醫院、屏東榮民總醫院、屏科實中；社區生，家長在經濟部屏東科技園區、農業部農業科技園區服務，與設籍屏東市長安里19-22鄰者。

屏科實中表示，113學年招生，國小部小一1班28人（園區生18人、社區生10人）、國中部七年級3班84人（園區生64人、社區生20人）；高中一年級3班90人（園區生20人、屏東區分發70人），高中部除園區生單獨招生，另招收全屏東區免試入學所有學生；雙語部，符合科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法身分者，30名。

屏科實中國小部在凌雲國小校區上課，凌雲停辦走入歷史，現一至五年級學生下學年以專案轉學至實中國小二至六年級。