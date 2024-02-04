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前進尼泊爾擔任海外志工 岳明實驗國中小師生募資圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭岳明國中小學在丟丟噹廣場舉辦感恩拍賣會，籌募前往尼泊爾擔任海外志工服務的團費。圖／岳明提供
宜蘭岳明國中小學在丟丟噹廣場舉辦感恩拍賣會，籌募前往尼泊爾擔任海外志工服務的團費。圖／岳明提供

宜蘭岳明實驗國中小學計畫帶孩子前往尼泊爾擔任海外志工，21名師生出國團費約150萬元，師生今在丟丟噹廣場辦感恩拍賣會募資。校方表示，募款過程中有溫暖、有被拒絕，孩子們歷經「撞牆」後的生命成長更具韌性，更能體會學習的珍貴。

這次出國擔任海外志工教學是七年級學生，時間是今年8月，為期16天，地點位於尼泊爾郊區的照亮生命英語小學，團費等開銷約需150萬元。這項尼泊爾海外志工服務計畫在去年辦過第一屆，今年第二屆，學校引領孩子付出勞力賺錢募款，儘量讓每個人都有機會前往尼泊爾體驗學習。

校長黃建榮表示，尼泊爾當地缺水且物資不足，學生脫離舒適圈，住在頂樓鐵皮屋，因為缺水只能擦澡或頂多洗個頭；由於是英文交談教學，所以學生出發前要備課，去年是帶著布袋戲去交流，另外也教尼泊爾小學生科學遊戲。

校方表示，去年在短短３個月募足團費，簡直是奇蹟，但是當第二年計畫再次啟動，如何感動人心？就像首集賣座電影，續集拍起來的壓力加大。

上月底他們在學校附近的南方澳漁港舉辦快閃特賣，孩子們被鼓勵、也被拒絕，熱心的媽媽招待阿通伯魚丸湯美味午餐，70多歲的阿通伯熱情捐款贊助，當天募到3.3萬元，今天轉移陣地到宜蘭火車站前的丟丟噹廣場義賣。

岳明師生帶著自製左手香、月桃、紫蘇、艾草純露跟二手物販賣，校長黃建榮說，他們教孩子建構募資平台，也教導孩子如何製作簡報，放膽向企業老闆爭取贊助，透過各種不同方法募款，一連串體驗都是可貴的學習，目前距離目標尚遠，師生繼續努力，希望大家給予支持。

岳明國中小學的尼泊爾海外志工服務計畫，學生上月底在南方澳漁港舉辦快閃特賣，募到3.3萬元出國團費。圖／岳明提供
岳明國中小學的尼泊爾海外志工服務計畫，學生上月底在南方澳漁港舉辦快閃特賣，募到3.3萬元出國團費。圖／岳明提供
岳明師生帶著自製的左手香、月桃、紫蘇、艾草純露跟二手物販賣。圖／岳明提供
岳明師生帶著自製的左手香、月桃、紫蘇、艾草純露跟二手物販賣。圖／岳明提供
岳明國中小學師生去年前往尼泊爾郊區的照亮生命英語小學，透過擔任志工服務，感受生命的珍貴。圖／岳明國小提供
岳明國中小學師生去年前往尼泊爾郊區的照亮生命英語小學，透過擔任志工服務，感受生命的珍貴。圖／岳明國小提供
宜蘭岳明國中小學在丟丟噹廣場舉辦感恩拍賣會，籌募前往尼泊爾擔任海外志工服務的團費。記者戴永華／攝影
宜蘭岳明國中小學在丟丟噹廣場舉辦感恩拍賣會，籌募前往尼泊爾擔任海外志工服務的團費。記者戴永華／攝影
宜蘭岳明國中小學在丟丟噹廣場舉辦感恩拍賣會，籌募前往尼泊爾擔任海外志工服務的團費。記者戴永華／攝影
宜蘭岳明國中小學在丟丟噹廣場舉辦感恩拍賣會，籌募前往尼泊爾擔任海外志工服務的團費。記者戴永華／攝影

募款 小學生 尼泊爾

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