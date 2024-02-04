前進尼泊爾擔任海外志工 岳明實驗國中小師生募資圓夢

宜蘭岳明實驗國中小學計畫帶孩子前往尼泊爾擔任海外志工，21名師生出國團費約150萬元，師生今在丟丟噹廣場辦感恩拍賣會募資。校方表示，募款過程中有溫暖、有被拒絕，孩子們歷經「撞牆」後的生命成長更具韌性，更能體會學習的珍貴。

這次出國擔任海外志工教學是七年級學生，時間是今年8月，為期16天，地點位於尼泊爾郊區的照亮生命英語小學，團費等開銷約需150萬元。這項尼泊爾海外志工服務計畫在去年辦過第一屆，今年第二屆，學校引領孩子付出勞力賺錢募款，儘量讓每個人都有機會前往尼泊爾體驗學習。

校長黃建榮表示，尼泊爾當地缺水且物資不足，學生脫離舒適圈，住在頂樓鐵皮屋，因為缺水只能擦澡或頂多洗個頭；由於是英文交談教學，所以學生出發前要備課，去年是帶著布袋戲去交流，另外也教尼泊爾小學生科學遊戲。

校方表示，去年在短短３個月募足團費，簡直是奇蹟，但是當第二年計畫再次啟動，如何感動人心？就像首集賣座電影，續集拍起來的壓力加大。

上月底他們在學校附近的南方澳漁港舉辦快閃特賣，孩子們被鼓勵、也被拒絕，熱心的媽媽招待阿通伯魚丸湯美味午餐，70多歲的阿通伯熱情捐款贊助，當天募到3.3萬元，今天轉移陣地到宜蘭火車站前的丟丟噹廣場義賣。