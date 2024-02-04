聯合盃總決賽187人獲獎 侯友宜：人生沒有輸贏只有高度

聯合盃作文大賽今年邁入第17屆，今日在新北市府舉辦總決賽頒獎典禮。新北市長侯友宜致詞提到，「人生沒有所謂輸跟贏，只有所謂高度」，高度展現在作文中，可以看出作者對事情的論述、思辨過程，因此不管有沒有得獎，只要有參加都是好文章。

今年聯合盃作文大賽強調「協作」精神，不僅在台灣各縣市舉辦，也邀請新加坡亞洲藝術協會、嘉德國際教育中心、上海新民晚報社區版、江蘇南京晨報、杭州每日商報、武漢長江日報、泉州台商區第十實驗小學等合辦，吸引40萬名大陸及新加坡、馬來西亞學生參賽。

聯合報社長游美月指出，期待在教育場域外創造新的場域，讓學生從競技方式訓練學生思路，「不只練筆尖也練思辨」，比如今年國小組題目以黑白圖像、兩支黑白筆相對呈現，學生須看懂這幅畫在講什麼、表達什麼情緒；國中組題目則是透過媒體識讀的例子，學生選擇其中一個角色撰寫， 訓練學生不再是人云亦云的鄉民，培養互相理解的過程。

國中組八年級首獎、新北市桃子腳國中部周禾寧說，這次國中組題目很特別，是用時間線解釋事件，可以選擇不同角色、時空詮釋，看到題目時很興奮。周建議，除可以看聯合盃歷屆文章裡學習不足的部分外，也可以看小說增加自己想像空間，像是自己最愛看金庸武俠小說，人物刻畫豐富、充滿想像。