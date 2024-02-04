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台灣國際科展奪雙獎 北一女學生將赴美參賽

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北一女中高二生張翊慈（左）、張敏虹（右）憑藉動物學領域的創新研究，勇奪2024台灣國際科學展覽會唯二的大會最高殊榮「青少年科學獎」。圖／北一女中提供
北一女中高二生張翊慈（左）、張敏虹（右）憑藉動物學領域的創新研究，勇奪2024台灣國際科學展覽會唯二的大會最高殊榮「青少年科學獎」。圖／北一女中提供

2024台灣國際科學展覽會，北一女中參賽大放異彩，高二數理資優班學生張翊慈、張敏虹憑藉動物學領域的創新研究，不只拿下一等獎，更勇奪「青少年科學獎」，5月將代表台灣赴美參賽，為國爭光。

國立台灣科學教育館主辦台灣國際科學展覽會，今年吸引27國或地區的學生共襄盛舉，切磋數學、物理與天文學、化學、動物學等學科，共207件優勝作品、347名學生進入決賽，競爭更甚往年，最終國內133件、國外54件作品脫穎而出，同時選出29件作品、48名學生，分別代表台灣出國參加國際科學博覽會。

北一女今年39件作品報名參賽，奪下一等獎5件、二等獎3件、三等獎4件、四等獎1件，當中4件將至美國國際科學與工程展覽會、2件赴韓國科學博覽會，土耳其音樂科學工程博覽會、加拿大科學展覽會、國際瑞士人才論壇各1件。

校方指出，張翊慈、張敏虹的作品「探討內源性大麻素對果蠅細胞自噬與生理功能的影響及角色」，透過果蠅模型生物，深入探討內源性大麻素2-AG，在抗飢餓、抗壓力及神經退化性疾病方面的生理功能，不只為內源性大麻素的生物學作用提供新見解，也開拓相關疾病未來研究新方向，榮獲兩殊榮。

張翊慈說，真得沒想過會得一等獎，甚至被選為青少年科學獎，與張敏虹這一年半來，上學期間、假日、暑假都會往中研院跑，感謝指導老師中研院生化所研究員陳光超、北一女老師李宏孝與實驗室前輩幫助。

張翊慈表示，希望提升大麻素在減緩神經系統疼痛的使用空間，期間光是學實驗技術解剖果蠅幼蟲就花費大半年，突破困難，從沒想過要放棄，以英文向評審報告成果、親力親為實驗等細節，是成為得獎加分關鍵。

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