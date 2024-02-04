基隆成功國小 彩虹跑道超吸睛

基隆市仁愛區成功國小新建活動中心將完工，操場畫設新彩虹跑道，美輪美奐。光華里長陳世豐認為會成為市區新打卡亮點，完工後除學生可跑步，也開放為民眾運動空間。議長童子瑋建議以成功國小為核心，打造獅球五里生活休憩廊帶。

成功國小校長陳怡君表示，新建活動中心、彩虹跑道耗資約3億元，預計上半年啟用。音樂廳可容納400人，活動中心有禮堂、羽球場、籃球場，未來研議以租借提供外部使用；彩虹跑道上學前和放學後可開放民眾運動。

陳世豐說，新活動中心有五星級的設施及一流的裝置，音樂廳和禮堂可結合社區利用，彩虹步道有特色是亮點，將成新的打卡點，地方十分期待。

童子瑋指出，彩虹跑道未來與陸橋下的步行空間連貫成休憩走廊，兒童與長輩使用更舒適。從獅球嶺步行可抵達基隆火車站，附近有成功、華三街市場，休憩也有運動中心、高速公路下公共空間，還有獅球嶺的登山路線，小小區塊五臟俱全。

童子瑋說，國民運動中心後方的小型公園用地，區公所規畫整建為兒童遊戲場，陸橋下陸續完成體健設施與人工草坪的建設，每天吸引很多民眾運動，還有風雨籃球場、規畫中的風雨羽球場、滑板場等運動設施。

市府配合整體規畫完成後，可從基隆火車站、轉運站下車後，步行穿越光華、成功地下道到獅球嶺，再沿著陸橋下空間步行至獅球嶺登山，成為觀光的亮點示範區。