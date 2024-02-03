摘台灣國際科展首獎驚呼「沒想過」 北一女學生將赴美為國爭光

2024台灣國際科學展覽會匯集國內外學子較勁，北一女中參賽成果大放異彩，13件作品獲獎中，高二學生張翊慈、張敏虹憑藉動物學領域的創新研究，不只拿下一等獎，更勇奪唯二的大會最高殊榮「青少年科學獎」，5月將代表台灣、學校赴美參賽，為國爭光。

國立台灣科學教育館主辦台灣國際科學展覽會，今年吸引27國或地區的學生共襄盛舉，切磋數學、物理與天文學、化學、動物學等學科，共207件優勝作品、347名學生進入決賽，競爭更甚往年，最終國內133件、國外54件作品脫穎而出，同時選出29件作品、48名學生，分別代表台灣出國參加國際科學博覽會。

北一女今年39件作品報名參賽，23件進入複審，13件備受評審肯定，包含一等獎5件、二等獎3件、三等獎4件、四等獎1件；當中獲選出國代表，4件將至美國國際科學與工程展覽會、2件赴韓國科學博覽會，土耳其音樂科學工程博覽會、加拿大科學展覽會、國際瑞士人才論壇各1件。

校方特別指出，高二數理資優班學生張翊慈、張敏虹的作品「探討內源性大麻素對果蠅細胞自噬與生理功能的影響及角色」，透過果蠅模型生物，深入探討內源性大麻素2-AG，在抗飢餓、抗壓力及神經退化性疾病方面的生理功能，不只為內源性大麻素的生物學作用提供新見解，也開拓相關疾病未來研究新方向，榮獲兩殊榮。

「真的沒想過會得一等獎，甚至被選為青少年科學獎」，張翊慈謙虛地說，動物學科每件參賽作品都相當出色，兩人應該不是最頂尖。她與張敏虹這一年半來，上學期間、假日、暑假都會往中研院跑，感謝指導老師為中研院生化所研究員陳光超、北一女老師李宏孝與實驗室前輩給予許多幫助，加上兩人彼此鼓勵，因此從沒想過要放棄。

張翊慈提到，此研究是希望提升大麻素在減緩神經系統疼痛的使用空間，期間光是學實驗技術解剖果蠅幼蟲就花費大半年，雖遇困難仍一一克服，她認為最後以英文向評審報告成果、實驗過程親力親為等細節，成為得獎加分關鍵，5月11日至17日參加美國國際科學與工程展覽會前，會持續強化在神經退化性疾病、癲癇相關研究。

她分享，起初抱持試試看的心態，投入該研究領域，後來愈做愈有興趣，也讓自己未來職涯多了做研究的選項。