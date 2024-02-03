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耗資3億 基隆成功小活動中心彩虹跑道有亮點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。圖／成功國小提供
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。圖／成功國小提供

基隆市仁愛區成功國小新建活動中心即將完工，操場畫設新彩虹跑道鋪設完成，美輪美奐，吸引不少民眾拍照，光華里長陳世豐說，將會成為市區新打卡亮點，完工後除學生可跑步，也開放為民眾運動空間。議長童子瑋則提出，以成功國小為核心打造獅球五里生活休憩廊帶，將成為市中心難得公共空間多的區域。

成功國小校長陳怡君表示，新建活動中心、彩虹跑道耗資約3億元，預計上半年啟用，希望趕在今年畢業典禮使用。音樂廳可容納400人，活動中心有禮堂、羽球場、籃球場，以學校結合社區利用規畫，未來研議以租借方式提供使用；彩虹跑道上學前和放學後可開放民眾運動、跑步。

里長陳世豐說，新活動中心有五星級的設施及ㄧ流的裝置，音樂廳和禮堂可結合社區利用，彩虹步道有特色是亮點，將成新的打卡點，地方十分期待。

童子瑋指出，成功國小改造接近完工，彩虹跑道鋪設完畢，未來與陸橋下的步行空間連貫成休憩走廊，兒童與長輩使用更舒適。

他說，獅球嶺地區雖有鐵路分隔，但有完善的生活機能，步行即可抵達基隆火車站，附近有成功、華三街市場，休憩也有運動中心、高速公路下公共空間，還有獅球嶺的登山路線，小小區塊五臟俱全。

童子瑋說，國民運動中心後方的小型公園用地，原本有溜滑梯等設施，現在處於閒置狀態很可惜，今年度區公所有整建為兒童遊戲場的規畫，希望在設計上能與成功國小呼應，滿足兒童遊憩需求。陸橋下陸續完成體健設施與人工草坪的建設，每天吸引很多民眾運動，還有風雨籃球場、規畫中的風雨羽球場、滑板場等運動設施。

市府配合整體規畫完成後，可打造從基隆火車站、轉運站下車後，步行穿越光華、成功地下道到獅球嶺地區，再沿著陸橋下空間步行至獅球嶺登山、遊憩的歷史文化觀光路線，成觀光的亮點示範區。

基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。圖／成功國小提供
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。圖／成功國小提供
成功國小新建活動中心設置可容納400人的音樂廳，結合社區規畫使用。圖／成功國小提供
成功國小新建活動中心設置可容納400人的音樂廳，結合社區規畫使用。圖／成功國小提供
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。記者游明煌／攝影
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。記者游明煌／攝影
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。記者游明煌／攝影
基隆成功國小新活動中心、彩虹跑道將完工，將打造獅球五里休憩廊帶。記者游明煌／攝影
議長童子瑋提出，以成功國小為核心的獅球五里生活休憩廊帶。圖／童子瑋提供
議長童子瑋提出，以成功國小為核心的獅球五里生活休憩廊帶。圖／童子瑋提供

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