為神經退化疾病找到治療新方向 北一女生獲科學首獎

2024臺灣國際科學展覽會今天舉辦頒獎典禮,北一女中高二張翊慈、張敏虹作品《探討內源性大麻素對果蠅細胞自噬與生理功能的影響及角色》以及師大附中高三生陳以哲《惡意程式無所遁形—以自然語言處理模型實現惡意程式之識別》皆獲得國內青少年科學獎首獎。

張翊慈、張敏虹的作品《探討內源性大麻素對果蠅細胞自噬與生理功能的影響及角色》研究利用果蠅作為模型生物來探討內源性大麻素2-AG對細胞自噬及生理功能的影響,尤其是在抗飢餓、抗壓力和神經退化性疾病方面,它不僅提供了對內源性大麻素在生物體中作用的新見解,也為神經退化性疾病的未來治療提供了新的研究方向。

評審們認為作者透過調控果蠅細胞內合成及降解2-AG之酵素含量,發現2-AG含量多寡對果蠅抗飢餓與抗壓力能力具正相關之影響,更進一步探討了細胞自噬的表現與 2-AG 含量的關聯性,這些研究結果具有應用於神經退化性疾病治療的潛力,且對於了解細胞自噬在此機制上所扮演的角色有所貢獻。

陳以哲則以《惡意程式無所遁形—以自然語言處理模型實現惡意程式之識別》為題,選擇使用自然語言處理技術(NLP)進行研究,以提高電腦對惡意程式的辨識能力。評審認為這件作品以多種自然語言模型,建立辨識惡意程式的模型與編碼來判斷惡意程式,相當具有創意;在實驗設計上,蒐集並採用多種不同之惡意程式家族,對資料庫進行反組譯及前處理,並反覆訓練,數據完整,正確率佳,因此一致通過其獲選大會首獎青少年科學獎。

國外青少年科學獎則美國的Elizabeth S. Djajalie獲獎,他以作品Quantitative environmental DNA metabarcoding for the enumeration of Pacific salmon (Oncorhynchus spp.)獲評審青睞。

作品指出,太平洋鮭魚(Oncorhynchus spp.)是阿拉斯加具有文化、經濟和生態重要性的關鍵物種。環境DNA(eDNA)相較傳統鮭魚計數方法有成本低、省時等優點,可根據棲息地中的DNA進行物種鑑定和量化。評審們認為作品充分掌握研究主題,且提供有效而實際的科學研究方法,結果也相當實用,因此在國外作品中脫穎而出。