世界青年甜點盃我國奪世界第二　總統賀電「台灣之光」

越洋傳捷報！台北城市科大今天表示，義大利里米尼舉行世界青年甜點盃大賽，台灣代表隊由城市科大烘焙學程主任李國溢擔任教練，選手王上承、李哲瑋勇奪世界第二，為台灣有史以來最佳成績，總統蔡英文也發布賀電並由我方駐米蘭辦事處轉交，恭賀「台灣之光」。

城市科大表示，世界青年甜點盃是針對23歲以下青年所舉辦的國際賽事，今年有來自澳洲、智利、法國、韓國、印度等11國好手參與，大賽主題為「神話傳說」。台灣代表隊以孫悟空為發想，跳脫框架的靈動作品打敗了世界級的強勁對手，奪得世界第二。駐米蘭辦事處處長林讚南也親自到場，並於第一時間接獲從台灣發出的總統及副總統賀電。

總統蔡英文於賀電中提到，台灣代表隊榮獲世界青年甜點盃第二名，技藝超群、揚譽國際，堪稱台灣之光；副總統賴清德賀電則稱學生成績斐然、揚威國際。

城市科大指出，台灣代表隊比賽作品以西遊記為題，其中「盤式點心」運用咖啡慕斯、冰淇淋以及具有台灣本土元素的金桔醬製作，以具東方情調的紙燈籠造型呈現。在「國家街頭甜點」項目，則以台灣特有的士林夜市小吃「大餅包小餅」做出山巒造型，搭配聞名國際的珍珠奶茶，兩者盛托在雲朵造型的盛盤上，創意受好評。

選手王上承也表示，很榮幸可以站上國際舞台，與其他國家的甜點好手們互相切磋，能夠從眾多國家中脫穎而出非常開心。